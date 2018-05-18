Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI...
Hava sıcaklığı yükselecek
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Dereboyundaki yangın korkuttu
DEREBOYUNDAKİ YANGIN KORKUTTU
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
banner256

“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler” sempozyumu’nun dokuzuncusu düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) edebiyat temasıyla iki gün sürecek “İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenliyor.

“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler” sempozyumu’nun dokuzuncusu düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) edebiyat temasıyla iki gün sürecek “İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenliyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:30
“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler” sempozyumu’nun dokuzuncusu düzenleniyor

İKİ GÜN SÜRECEK SEMPOZYUMDA, KIBRIS TÜRK YAZISINA KATKILARDA BULUNAN İSİMLER KONUŞULACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) edebiyat temasıyla iki gün sürecek “İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenliyor.

Bu yıl dokuzuncusu yapılacak sempozyum, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve Salı gün tamamlanacak. Sempozyumda 7 oturumda 26 sunum gerçekleştirilecek.

banner277
Üniversiteden verilen bilgiye göre, İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu, DAÜ – KAM tarafından iki yılda bir düzenleniyor. Bu yılki temaysa “Edebiyat”.

Sempozyumda, Kıbrıs Türk yazısına önemli katkılarda bulunan Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca’nın hayat öyküleri, mücadeleleri ve topluma katkıları anlatılacak, bu isimlerle ilgili bildiriler sunulacak.

 

 

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak
Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”
Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”
44 bin 160 TL tazminat ödedi
44 bin 160 TL tazminat ödedi
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
Hava sıcaklığı yükselecek
Hava sıcaklığı yükselecek
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”
Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri’ni kabul etti
Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri’ni kabul etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim