Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Temmuz 2017 Pazar 13:29

“İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ” GENÇLER, HUZUR EVİNDE YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

'İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ” GENÇLER, HUZUR EVİNDE YAŞLILARI ZİYARET ETTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği ve gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, hayır işleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile sokaktaki sevimli dostlara da dört mevsim yiyecek ve su sağlayan İyilik Gönüllüleri, hayvan barınağını ziyaret ederek, mama bağışında bulundu. 

Barınaktaki hayvanlarla ilgilenen gençler, vakıf ruhunun hayvanları sevmek ve korumak olduğunu da hatırlattı.

BÜYÜKLERİ ZİYARET

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre, Lapta Huzur Evini de ziyaret eden gençler, huzur evinde kalan büyüklerin ellerini öperek, hatırlarını sordu.

Büyükleriyle sevgilerini paylaşarak, onların keyifli anlar yaşamasını vesile olan gençler, huzur evini tekrar ziyaret edeceklerini, büyüklerini unutmayacaklarını söyledi.

Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesi için Vakıflar bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, vakıf kültürünü öğrenerek, hayır işleri yapıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrıca, engelli vatandaşlara ve ihtiyaçlı ailelere düzenli olarak gıda ve benzer yardımlarda bulunuyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku