“İYİLİK GÖNÜLLÜSÜ” GENÇLER, HUZUR EVİNDE YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteklediği ve gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, hayır işleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile sokaktaki sevimli dostlara da dört mevsim yiyecek ve su sağlayan İyilik Gönüllüleri, hayvan barınağını ziyaret ederek, mama bağışında bulundu.

Barınaktaki hayvanlarla ilgilenen gençler, vakıf ruhunun hayvanları sevmek ve korumak olduğunu da hatırlattı.

BÜYÜKLERİ ZİYARET

Vakıflar’dan yapılan açıklamaya göre, Lapta Huzur Evini de ziyaret eden gençler, huzur evinde kalan büyüklerin ellerini öperek, hatırlarını sordu.

Büyükleriyle sevgilerini paylaşarak, onların keyifli anlar yaşamasını vesile olan gençler, huzur evini tekrar ziyaret edeceklerini, büyüklerini unutmayacaklarını söyledi.

Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesi için Vakıflar bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, vakıf kültürünü öğrenerek, hayır işleri yapıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrıca, engelli vatandaşlara ve ihtiyaçlı ailelere düzenli olarak gıda ve benzer yardımlarda bulunuyor.





