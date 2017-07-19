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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:33

İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar

İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar
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İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar



Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri sıcak havalarda da can dostları olan sokak hayvanlarını unutmadı.

Yurdun çeşitli bölgelerine su kapları koyarak, can dostlarının sıcak havalarda susuz kalmamaları için çaba gösteren İyilik Gönüllüleri bugün Alayköy, Güzelyurt, Sanayi Bölgesi ve Değirmenlik'te çeşitli bölgelere kaplar koydular.

Vakıf ruhunun hayvanları sevmek ve korumak olduğunu bir kez daha hatırlatan gençler, asırlar önce Kıbrıs'ta sokak hayvanlarını korumak adına kurulan yüzlerce vakfın mirasını da yaşatmaya devam ediyorlar.

İyilik Gönüllüleri yaptıkları çalışma neticesinde su kaplarını civar esnaf ve sakinlerine emanet ederek onlarında bu çalışmalara katkı koymalarını ve farkındalık faaliyetlerine destek olmalarını da sağlıyorlar.

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İyilik Gönüllüleri Can Dostlarını Unutmadılar
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