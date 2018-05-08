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İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek

Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi, Vakıflar İdaresi ile işbirliğinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Arabahmet bölgesindeki İyilik Evi’nde yeni eğitim programları açıyor. Gençlik Dairesi, İyilik Evi’ndeki program ve hizmetlere ek olarak; sağlık, el işi, gastronomi, felsefe, müzik ve ilerleyen günlerde de bilim alanlarında eğitim sunacak.

İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek

Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi, Vakıflar İdaresi ile işbirliğinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Arabahmet bölgesindeki İyilik Evi’nde yeni eğitim programları açıyor. Gençlik Dairesi, İyilik Evi’ndeki program ve hizmetlere ek olarak; sağlık, el işi, gastronomi, felsefe, müzik ve ilerleyen günlerde de bilim alanlarında eğitim sunacak.

08 Mayıs 2018 Salı 13:55
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek


BAŞBAKAN ERHÜRMAN, İYİLİK EVİ’Nİ ZİYARET EDEREK BİLGİ ALDI

Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi, Vakıflar İdaresi ile işbirliğinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren Arabahmet bölgesindeki İyilik Evi’nde yeni eğitim programları açıyor.
Gençlik Dairesi, İyilik Evi’ndeki program ve hizmetlere ek olarak; sağlık, el işi, gastronomi, felsefe, müzik ve ilerleyen günlerde de bilim alanlarında eğitim sunacak.
Başbakan Tufan Erhürman bugün İyilik Evi’ni ziyaret etti. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in de katılımıyla İyilik Evi’nde incelemelerde bulunan Erhürman, verilen eğitimleri de izledi.
Başbakan Tufan Erhürman’aMüsteşar Hasan Alicik, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da eşlik etti.
YAZ AYLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI
Erhürman, basına yaptığı açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin İyilik Evi’nde başlattığı projeye Gençlik Dairesi’nin de katkı koyarak, ortak bir proje gerçekleşeceğini kaydetti.
Proje kapsamında kadınlara, gençlere ve çocuklara verilen eğitimin zenginleştirileceğini dile getiren Erhürman, kadınlara yönelik ilk yardım gibi ve çocuklara yönelik de okul sonrasında eğlenme ve öğrenme amaçlı çok çeşitli eğitim programları sunulacağını ifade etti.
Çocukların özellikle yaz döneminde okulların kapanmasıyla farklı alanlarda eğitim alabilmelerinin ve eğlenerek öğrenmelerinin önemli olduğuna işaret eden Erhürman, İyilik Evi’nde bu çerçevede eğitimler verileceğini, eğitim programlarının yaza hazır olduğunu söyledi.
Erhürman, Vakıflar İdaresi ve Gençlik Dairesi’ne teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 21:07
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANErhurmanIyilikEvi
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