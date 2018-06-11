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“İyi Niyetle Bağdaşmıyor”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, MECLİS’İN NİSAP SORUNU NEDENİYLE YARINA ERTELENMESİNİ DEĞERLENDİRDİ :

“İyi Niyetle Bağdaşmıyor”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, MECLİS’İN NİSAP SORUNU NEDENİYLE YARINA ERTELENMESİNİ DEĞERLENDİRDİ :

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:40
“İyi Niyetle Bağdaşmıyor”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY, MECLİS’İN NİSAP SORUNU NEDENİYLE YARINA ERTELENMESİNİ DEĞERLENDİRDİ :
“İKİ MİLLETVEKİLİNİN YAKINLARI CİDDİ RAHATSIZLIK GEÇİRİYOR”
“BU BİLİNMESİNE RAĞMEN MUHALEFETİN NİSABA DESTEK VERMEMESİ İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR”


 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının nisap sorunu nedeniyle yarına ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, iktidar mensubu iki milletvekilinin yakınlarının rahatsızlığı dolayısıyla toplantıya katılamadığını, muhalefetin buna karşın nisaba destek vermemesinin “iyi niyetle bağdaşmadığını” söyledi. 
Özersay, Meclis’in nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadığını belirterek, “Burada muhalefetin bir iyi niyet eksikliği, noksanlığı olduğu kanaatindeyiz. Hükümetin sayısı 27’dir. İki milletvekilimizin birisinin annesi, diğerinin de eşi ciddi rahatsızlık geçiriyor. Ortada bir sağlık sorunu var” dedi. 

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Muhalefetin bu durumu bilmesine rağmen nisabı sağlamadığını söyleyen Özersay, “Bu iki milletvekili keyfinden dolayı Meclis’e gelmemezlik etmemiştir. Kamuoyunun bunu bilmesini istiyoruz” diye konuştu. 
“TASARILAR OYBİRLİĞİYLE  GEÇTİ”
Meclis’te bugün ele alınması planlanan yasa tasarısı ve kararların yarısından fazlasının oybirliği ile yani muhalefetin de oyu ile komiteden geçtiğini dile getiren Özersay, dolayısıyla muhalefetin nisaba destek vermemesine anlam veremediklerini belirtti. 
Muhalefetin de onay verdiği konuların Genel Kurul’dan geçip ileriye giderek yasalaşmasının memleket yararına olacağını dile getiren Özersay, “Hastalığı fırsat bilip Meclis’i toplamamaya anlam veremiyoruz. Bu iyi niyetle bağdaşmaz” diye konuştu. 
UBP Genel Sekreteri Milletvekili Dursun Oğuz’un Meclis kürsüsünde, partisinin sağlık sorunu söz konusu olduğunda nisabı sağlayacaklarını, bundan kaçmayacaklarını söylediğini anımsatan Özersay, “Şu anda sağlık sorunu söz konusudur. Kendileri de bunu biliyorlar. Meclis’te bulunmalarına rağmen salona girmeyerek yasama faaliyetinin yapılmasına mani olmuş oluyorlar. Bunu iyi niyetle bağdaşan bir davranış olarak görmüyoruz”  ifadelerini kullandı. 
 


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Son Güncelleme: 11.06.2018 14:02
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