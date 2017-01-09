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09 Ocak 2017 Pazartesi 18:40

İyi Niyetinin Kurbanı

İyi Niyetinin Kurbanı
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İyi Niyetinin Kurbanı
Gaziköy’de anayol içerisinde otostop çeken şahsı almak için duran Ergün Miralay’a, arkasından gelen araç çarptı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gaziköy’de, dün gece ilginç bir trafik kazası yaşandı. Aanayol içerisinde otostop çeken şahsı almak için duran Ergün Miralay’a, arkasından gelen araç çarptı. Gaziköy Şenol Sokak’ta dün gece 20.30 sıralarında otostop çeken bir vatandaşı almak isteyen JS 515 plakalı araç sürücüsü Ergün Miralay’a, aynı istikamette seyretmekte olan Hatice Durdu yönetimindeki EH 605 plakalı araç arkadan çarptı

Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, EH 605 plakalı aracın sürücüsü Hatice Durdu yaralandı. Durdu, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililerden hastanede müşahede altına alınan Durdu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diyalog


 
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