Iusarc 6. Genel Kurul Toplantısı, Sempozyum Ve Oyunların Kapanış Ve Ödül Töreni Yapıldı

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) 6. Genel Kurulu, Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu ve Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları (NUSAR GAMES 2017) kapanış ve ödül töreni dün akşam yapıldı.

AKINCI: “YAŞANMASI OLASI FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ… ÜNİVERSİTE GENÇLERİNE BU ANLAMDA EĞİTİM VERİLMESİ SEVİNDİRİCİ”

SİBER: “FELAKETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK VE KRİZ YÖNETİMİ ÖNEMLİ”

ÇELEBİ: “HAYAT KURTARMA TEMASIYLA DÜZENLENEN OYUNLAR DÜNYADAKİ İLK VE TEK ORGANİZASYON”

ADALIER: “KONSEY, BÜNYESİNDE DÜNYANIN SAYGIN ÜNİVERSİTELERİNİ BARINDIRAN AFETLER KONUSUNDA ULUSLARARASI FARKINDALIK YARATAN 22 ÜLKEDEN 44 ÜYELİ BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ”

Girne, 27 Nisan 17 (.): Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) 6. Genel Kurulu, Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu ve Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları (NUSAR GAMES 2017) kapanış ve ödül töreni dün akşam yapıldı.

Girne Acapulco Resort Otel’de yer alan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç, GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, IUSARC Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, IUSARC 2. dönem Başkanı Günhan Erdem katıldı.

Etkinlik, Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları’na katılan ekiplerin sahnede yerlerini alması ve arama kurtarma oyunlarıyla ilgili kısa filmin gösterimiyle başladı.

Ardından açılış konuşmalarının yapıldığı gecede, IUSARC 3. Dönem Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, Sivil Savunma Teşkilatı Erdoğan Çelebi, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Etkinlikte arama kurtarma oyunları hakemlerine teşekkür, takımlara ise katılım belgeleri de verildi.

Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunlarında 5 kategorisinde en iyi dereceleri elde edenlere ödülleri verilmesinin ardından Türk Maarif Koleji Dans Grubu ile Dikmen Gençlik Merkezi halk dansları ekipleri dans gösterileri sundu.

Gecede daha sonra Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda 1. olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), 2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve 3. olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımlarına madalya ve kupaları verildi.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde ilk 3 dereceye giren takımın bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Etkinlikte daha sonra bir de kokteyl düzenlendi.

ADALIER: “IUSARC 22 ÜLKEDEN 44 ÜYEYE ULAŞTI”

IUSARC 3. Dönem Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları iş birliğiyle 5 yıl önce kurulan ve şu an Türkiye ve diğer birçok ülkede üyeleri bulunan konseyin; din, dil, ırk farklılıkları gözetmeden insanların yardımına koşacak bir potansiyel oluşturma, insanları afetlere dirençli bir toplum oluşturma konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti.

Konseyin, bünyesinde dünyanın saygın üniversitelerini barındıran afetler konusunda uluslararası farkındalık yaratan bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Adalıer, konseyin 22 ülkeden 44 üyeye ulaştığını kaydetti.

Adalıer, IUSARC 2017- 2018 döneminde Uluslararası Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları düzenleme, ulusal ve uluslararası çeşitli eğitim uygulamaları, afet farkındalık yarışmaları düzenleme ve Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü ve benzer günlerde tüm üye ülkelerde etkinlikler düzenleyeceğini söyledi.

ÇELEBİ: “OYUNLAR BU KONUDA DÜNYADA YAPILAN İLK VE TEK ORGANİZASYON”

SSTB Erdoğan Çelebi, hayat kurtarma temasıyla düzenlenen oyunların dünyadaki ilk ve tek organizasyon olduğunu ifade ederek, oyunlarla eş zamanlı afet yönetimi icra ettiklerini, sempozyumda ise afet risklerinin azaltılması konusuna odaklandıklarını anlattı.

Son 10 yılda 1 milyon insanın hayatına ve 1 trilyon dolar zarara yol açan doğal afetlerin azaltılmasında bu alana yapılan birim yatırımın zararlarının azaltılması bağlamında 7 kat dönüşü olduğunu kaydeden Çelebi, organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.

SİBER: “FELAKETLERE KARŞI HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Meclis Başkanı Sibel Siber de organizasyonun, üniversite öğrencilerine yaşam kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu ya da yaşam kurtarmak için nasıl bir eğitimden geçmeleri, nasıl bir takım çalışması yapmaları gerektiğini öğretmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Gençlerin yaşam kurtarmanın verdiği hazzı almalarının önemli olduğunu ifade eden Siber, felaketlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Siber, bu gibi durumlarda can kayıplarını; felaketlerden çok bu felakete hazırlıksız yakalanmanın arttırdığını ifade etti.

Felaketlere karşı hazırlıklı olma ve kriz yönetiminin büyük önem taşıdığını belirten Siber, bu kapsamda organizasyonu düzenleyen SSTB ile IUSARC’ı kutladı.

AKINCI: “FELAKETE HAZIRLIKSIZ YAKALANMA, CAN VE EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yaptığı konuşmada insanların günlük yaşamlarında felaketleri pek aklına getirmediği ancak bireylerin de toplumların da sık sık beklenmeyen olumsuzluklarla karşılaşabildiğini söyledi.

Felakete hazırlıksız yakalanmanın can ve ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Akıncı, “Olumlu şeylerle karşılaşmak için hazırlıklı olmak gerekmez, olumlularla karşılaşmak tatlı sürpriz gibi gelebilir ama olumsuzluklarla karşılaştığımızda hazırlıklı olmak son derece önemlidir” diye konuştu.

Ülkede birçok trafik kazası meydana geldiğine, büyük yangın felaketleri yaşandığına, 50 yılda bir büyük depremler meydana geldiğine dikkat çeken Akıncı, çok katlı binaların arttığı, yaşamın daha da yoğunlaştığı bugünün dünyasında bu gibi felaketlerde çok daha büyük sorunlarla karşılaşmanın büyük olasılık taşıdığını vurguladı.

Yaşanması olası felaketlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Akıncı, üniversite gençlerine bu anlamda bir eğitim verilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Organizasyonda görev alan ve katılan herkesi tebrik eden Akıncı, gençlerin burada edindikleri bilgilerin hem kendileri hem de toplum için büyük fayda sağlayacağına inanç belirtti.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Uğur İrtem