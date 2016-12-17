IUSARC'dan “Temiz Düşün” Çevre Kampanyasına Katkı Sürüyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi'ne; Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi de farkındalığı artırmak maksadı ile katkı koydu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi'ne; Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi de farkındalığı artırmak maksadı ile katkı koydu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörlüğünde, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi tarafından yürütülen temizlik kampanyası, 13 - 16 Aralık 2016 tarihleri arasında dört ilçede gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştı.

Sivil Savunma’dan yapılan açıklamaya göre, bu bağlamda, projeye katkı sağlamak amacıyla, Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren Lefke Avrupa Üniversitesi AKUT ekibi de 16 Aralık 2016 tarihinde Çamlıköy'de çevre temizliği yaptı.

Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt'taki temizlik çalışmaları tamamlanırken, olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen Lefkoşa'daki temizlik çalışmaları ileriki bir tarihe ertelendi.