IUSARC 6. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

IUSARC BAŞKANLIĞINA UKÜ’DEN ADALIER, YARDIMCILIĞINA İSE LAÜ’DEN TAYHANİ SEÇİLDİ

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) başkanlığına Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden (UKÜ) Doç. Dr. Ahmet Adalıer, Yardımcılığına ise Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) Doç. Dr. İhsan Tayhani seçildi.

IUSARC 6. Genel Kurul Toplantısı bugün Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti.

Toplantıya, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Nepal, Pakistan, Polonya, Rusya, Somali, Zambiya, Türkiye ve KKTC’den 27 üniversite ve 1 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Genel kurul toplantısında konseyin yeni yönetim, denetim ve disiplin kuruları belirlendi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından IUSARC ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın tanıtıcı film ile başlayan toplantıda, IUSARC Başkanı Prof. Günhan Erdem açılış konuşması yaptı.

Toplantı daha sonra konseyin 2016-2017 yılı faaliyet yılı raporlarının okunmasıyla devam etti. Daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanı (SSTB) Erdoğan Çelebi üyelere hitap etti.

Divanın oluşturulmasıyla devam eden genel kurulda IUSARC’a üyelik başvurusunda bulunan Ada Kent Üniversitesi (AKÜ-KKTC) Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ-KKTC) ve University of Zambia (Zambia) üyelikleri onaylandı.

Toplantıda daha sonra, IUSARC 2017-2018 yılı faaliyet raporun genel kurula sunumu yapılarak, bu yıl ulusal düzeyde düzenlenen Ulusal Üniversiteler Arama ve Kurtarma Oyunları’nın gelecek yıl Nisan ayı sonu ile Mayıs ayının ilk haftası içerisinde bu kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi; BM tarafından Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak ilan edilen 13 Ekim’in konsey üyesi üniversitelerin kendi ülkelerinde kamusal duyarlılık ve farkındalık oluşturma adına etkinlikler gerçekleştirmeleri ve IUSARC’ın Uluslararası Acil Durum Yönetim Topluluğu’na (TIEM) üyelik kararları alındı.

IUSARC’ın yönetim kurulu; Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKK (ODTÜ KKK), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC (ITÜ KKTC) University of Lahoro (Pakistan,) Adam Üniversity (Kırgızistan) Voronezh Institute of High Technologies (Russia) İslamic University of Endonesia (Endeonezya), 19 Mayıs Üniversitesi (Türkiye) ve Maltepe Üniversitesi’nden (Türkiye) oluşurken, yedek üyeler; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜ) ve Ada Kent Üniveristesi (AKÜ) oldu. Disiplin kurulu; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) oluşurken, yedek üye; Gümüşhane Üniversiyesi (Türkiye) oldu.

ERDEM “İNSANLIĞAYARDIM AMACIYLA KURULDU”

IUSARC Başkanı Prof. Günhan Erdem genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada konseyin, felaket ve acil durumlarda, dil din ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa yardım etme amacıyla 5 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Erdem, üniversite öğrencilerini olası acil durum ve felaketlere karşı eğiterek, potansiyel bir arama kurtarma gücü oluşturmak, ayrıca toplumu felaketlerde can ve ekonomik kaybın en az düzeyde olması için bilinçlendirmek ile felaketler sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gençlerin bu eğitimlerle, arama kurtarma tecrübe ve bilgi yanında, takım çalışması ve liderlik konusunda da tecrübe edindiğini belirten Erdem, öğrencilerin ülkelerine döndüğünde hem potansiyel bir arama kurtarma gücü hem de edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşarak toplumsal bir farkındalık yaratılmasına katkı koyacağına söyledi.

Dünyada tek olan üniversitelerarası arama kurtarma oyunlarını gelecek yıl yeniden tekrarlamayı hedeflediklerini dile getiren Erdem, konseyin 2017 yılı faaliyetlerinde akademik eğitime ağırlık vererek; “Uluslararası Afet Yönetim sempozyumunu” gerçekleştirdiğini belirtti.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi ise konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, felaket ve acil durumlarla ilgili IUSARC ile birlikte başarılı çalışmalar yapmakta olduklarını belirterek, teşkilatın bundan sonra da konsey ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

Çelebi, konsey üyelerine katkıları için teşekkür etti.