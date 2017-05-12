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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

İtü-kktc İle Gü Arasında Protokol İmzalandı

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile Girne Üniversitesi (GÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İtü-kktc İle Gü Arasında Protokol İmzalandı
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ile Girne Üniversitesi (GÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Kurumsal İletişm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün GÜ’de imzalanan protokole,  İTÜ-KKTC adına Rektör Prof. Dr. Ercan Kahya ile GÜ adına Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza koydu.

Protokol, eğitim ve öğretimin tüm alanlarında karşılıklı çalışma, yönetsel konularda iş birliği, konferans, bilimsel etkinlik ve ortak kültürel etkinlik düzenlenmesi konularını kapsıyor.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

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