İTTİFAK ADAY LİSTESİ



Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, milletvekili adaylarını belirledi ve sıralamayı yaptı.Değişim ve Kurtuluş İttifakı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda dün gece düzenlenen şölenle, kontenjanlar dışında seçimlere katılacak adaylar için oylama yapıldıTKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı burada yaptığı konuşmada, ganimet düzeni olarak nitelendirdiği mevcut düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.Kamu, sağlık, eğitim, tarım reformu yapılmadığını; sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçekleşmediğini kaydeden Çakıcı, “Çiftçilikte zenginlik sınırı getirerek ülkedeki köy ağası dönemlerini sona erdireceğiz. Faiz yasasını değiştirerek faiz mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Vergi reformu ile zenginden daha çok, az gelirliden daha az vergi alarak adaletli bir vergi sistemini sağlayacağız. Büyük şirketlere verilen vergi muafiyetlerine tümüyle son vereceğiz” dedi.TKP Yeni Güçler’in; bilim, eşitlik, adalet ve hukuk düzeninin partisi olduğunu belirten Çakıcı “Ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi beş yıl içerisinde gerçekleştiremezsem siyasi hayatıma nokta koyacağım” dedi.BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, ülkedeki rejimin demokrasiden yoksun ve partizanca olduğunu söyledi ve “gerçek anlamda değişim” sözü verdi.Ülkeyi yönetenlerin usulsüzlük yaptığını, on binlerce vatandaşlık vererek seçimlere şaibe düşürdüklerini kaydeden İzcan, “Biz bu düzeni değiştirmeye adayız; demokrasiyi getirmeye, barışı getirmeye adayız ve sömürüyü durdurmak, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde bir ülke yaratmak için yola çıkıyoruz” dedi.TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem de, TKP Yeni Güçler ile BKP’nin ülkeye değişim ve dönüşüm getirmek için bir araya geldiğini söyledi.Adem, “Ülkemizde bütün siyasi partiler farklı türküler söylüyor ama hükümete geldikleri zaman önlerine konan türküyü hep beraber söylüyorlar. Biz bu ittifakı oluşturanlar olarak artık bu memlekette kendi türkümüzü çalıp söylemek istiyoruz” dedi.Siyasete atılırken normal bir yurttaş, siyasetten giderken ise milyonerler yetiştiğini ileri süren Adem, “Başsavcılıkı da, polis teşkilatını da yeniden dizayn etmek gerekiyor” dedi.Adem, hükümette yer almaları durumunda yolsuzlukların üzerine gidecekleri sözünü verdi.BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ise, İttifak’ın amacının yolsuzluk yapanlardan hesap sormak olduğunu söyledi.Çok sayıda yolsuzluk yapıldığını ancak araştırma yapması gerekenlerin sus pus olduğunu kaydeden Sonüstün, “Amacımız, hedefimiz barış içinde yaşayacak bir Kıbrıs kurma” dedi.Gecede, Sami Dayıoğlu başkanlığında oluşturulan sandık kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar huzurunda genel seçimlerde Değişim ve Kurtuluş İttifakı adaylarının belirlenmesi ve sıralaması için oylama yapıldı.1. Dr.Mehmet Çakıcı2. İzzet İzcan3.Tözün Tunalı4.Fahri Onbaşı5.Av. Seda Okgül6.Mehmet Davulcu7.Seval Oyaltan8.Reşat Soylukal9.Kemal Yalkın Aykutlu10.Fatma Alçıcıoğlu11.Bahire Korel12.Hediye Yiğiter13.Ayşe Can14.Yusuf Akama15.Ahmet Avano16.Uğur Barani1.Sonay Adem2.Mustafa Emiroğluları3.Tamer Karakaşlı4.Ahmet İşbeceren5.Ali Gülle6.Bakiye Lord7.Cafer Koçak8.Dr. Emir Gül9.Hatice Serpil Çağansel10.Bahadır Cevher11.İbrahim Korhan12.Hibeti Evginel13.Umut Kadı1.Salih Sonüstün2.Seral Çetindal3.Sevda Melek Bulut4.Ertuğrul Bildağ5.Elif Gümüşmaden6.Hüseyin Hakansoy7.Ali Kutluer8.Meyrem Karaaziz9.Yurdaer Garip10.Güller Karamalli1. Mustafa Tarhan2. Ali Şamali3. Mehmet Taş4. Esma Kızıl5. Hüseyin Beyaz1. Zühal Koreli2. Emin Taşker3. İpek Özsoy4. Ümral Volkan1. Ali Üncü2. Hasan İzzet Dinçoğlu