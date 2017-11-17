İTTİFAK ADAY LİSTESİ
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, milletvekili adaylarını belirledi ve sıralamayı yaptı.
DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI ADAYLARI BELLİ OLDU
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, milletvekili adaylarını belirledi ve sıralamayı yaptı.
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda dün gece düzenlenen şölenle, kontenjanlar dışında seçimlere katılacak adaylar için oylama yapıldı
“KÖY AĞASI DÖNEMİ SONA ERECEK”
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı burada yaptığı konuşmada, ganimet düzeni olarak nitelendirdiği mevcut düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.
Kamu, sağlık, eğitim, tarım reformu yapılmadığını; sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçekleşmediğini kaydeden Çakıcı, “Çiftçilikte zenginlik sınırı getirerek ülkedeki köy ağası dönemlerini sona erdireceğiz. Faiz yasasını değiştirerek faiz mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Vergi reformu ile zenginden daha çok, az gelirliden daha az vergi alarak adaletli bir vergi sistemini sağlayacağız. Büyük şirketlere verilen vergi muafiyetlerine tümüyle son vereceğiz” dedi.
TKP Yeni Güçler’in; bilim, eşitlik, adalet ve hukuk düzeninin partisi olduğunu belirten Çakıcı “Ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi beş yıl içerisinde gerçekleştiremezsem siyasi hayatıma nokta koyacağım” dedi.
İZCAN
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, ülkedeki rejimin demokrasiden yoksun ve partizanca olduğunu söyledi ve “gerçek anlamda değişim” sözü verdi.
Ülkeyi yönetenlerin usulsüzlük yaptığını, on binlerce vatandaşlık vererek seçimlere şaibe düşürdüklerini kaydeden İzcan, “Biz bu düzeni değiştirmeye adayız; demokrasiyi getirmeye, barışı getirmeye adayız ve sömürüyü durdurmak, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde bir ülke yaratmak için yola çıkıyoruz” dedi.
SONAY ADEM
TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem de, TKP Yeni Güçler ile BKP’nin ülkeye değişim ve dönüşüm getirmek için bir araya geldiğini söyledi.
Adem, “Ülkemizde bütün siyasi partiler farklı türküler söylüyor ama hükümete geldikleri zaman önlerine konan türküyü hep beraber söylüyorlar. Biz bu ittifakı oluşturanlar olarak artık bu memlekette kendi türkümüzü çalıp söylemek istiyoruz” dedi.
Siyasete atılırken normal bir yurttaş, siyasetten giderken ise milyonerler yetiştiğini ileri süren Adem, “Başsavcılıkı da, polis teşkilatını da yeniden dizayn etmek gerekiyor” dedi.
Adem, hükümette yer almaları durumunda yolsuzlukların üzerine gidecekleri sözünü verdi.
SALİH SONÜSTÜN
BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ise, İttifak’ın amacının yolsuzluk yapanlardan hesap sormak olduğunu söyledi.
Çok sayıda yolsuzluk yapıldığını ancak araştırma yapması gerekenlerin sus pus olduğunu kaydeden Sonüstün, “Amacımız, hedefimiz barış içinde yaşayacak bir Kıbrıs kurma” dedi.
OY VERME İŞLEMİ
Gecede, Sami Dayıoğlu başkanlığında oluşturulan sandık kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar huzurunda genel seçimlerde Değişim ve Kurtuluş İttifakı adaylarının belirlenmesi ve sıralaması için oylama yapıldı.
Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın kontenjan ve aday listesi şöyle:
Lefkoşa Adayları:
1. Dr.Mehmet Çakıcı
2. İzzet İzcan
3.Tözün Tunalı
4.Fahri Onbaşı
5.Av. Seda Okgül
6.Mehmet Davulcu
7.Seval Oyaltan
8.Reşat Soylukal
9.Kemal Yalkın Aykutlu
10.Fatma Alçıcıoğlu
11.Bahire Korel
12.Hediye Yiğiter
13.Ayşe Can
14.Yusuf Akama
15.Ahmet Avano
16.Uğur Barani
Mağusa Adayları:
1.Sonay Adem
2.Mustafa Emiroğluları
3.Tamer Karakaşlı
4.Ahmet İşbeceren
5.Ali Gülle
6.Bakiye Lord
7.Cafer Koçak
8.Dr. Emir Gül
9.Hatice Serpil Çağansel
10.Bahadır Cevher
11.İbrahim Korhan
12.Hibeti Evginel
13.Umut Kadı
Girne Adayları
1.Salih Sonüstün
2.Seral Çetindal
3.Sevda Melek Bulut
4.Ertuğrul Bildağ
5.Elif Gümüşmaden
6.Hüseyin Hakansoy
7.Ali Kutluer
8.Meyrem Karaaziz
9.Yurdaer Garip
10.Güller Karamalli
İskele Adayları
1. Mustafa Tarhan
2. Ali Şamali
3. Mehmet Taş
4. Esma Kızıl
5. Hüseyin Beyaz
Güzelyurt Adayları
1. Zühal Koreli
2. Emin Taşker
3. İpek Özsoy
4. Ümral Volkan
Lefke Adayları
1. Ali Üncü
2. Hasan İzzet Dinçoğlu