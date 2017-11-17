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17 Kasım 2017 Cuma 19:23

İTTİFAK ADAY LİSTESİ

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, milletvekili adaylarını belirledi ve sıralamayı yaptı.

İTTİFAK ADAY LİSTESİ
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İTTİFAK ADAY LİSTESİ

DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI ADAYLARI BELLİ OLDU

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, milletvekili adaylarını belirledi ve sıralamayı yaptı.

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda dün gece düzenlenen şölenle, kontenjanlar dışında seçimlere katılacak adaylar için oylama yapıldı

“KÖY AĞASI DÖNEMİ SONA ERECEK”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı burada yaptığı konuşmada, ganimet düzeni olarak nitelendirdiği mevcut düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Kamu, sağlık, eğitim, tarım reformu yapılmadığını; sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçekleşmediğini kaydeden Çakıcı, “Çiftçilikte zenginlik sınırı getirerek ülkedeki köy ağası dönemlerini sona erdireceğiz. Faiz yasasını değiştirerek faiz mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Vergi reformu ile zenginden daha çok, az gelirliden daha az vergi alarak adaletli bir vergi sistemini sağlayacağız. Büyük şirketlere verilen vergi muafiyetlerine tümüyle son vereceğiz” dedi.

TKP Yeni Güçler’in; bilim, eşitlik, adalet ve hukuk düzeninin partisi olduğunu belirten Çakıcı “Ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi beş yıl içerisinde gerçekleştiremezsem siyasi hayatıma nokta koyacağım” dedi.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, ülkedeki rejimin demokrasiden yoksun ve partizanca olduğunu söyledi ve “gerçek anlamda değişim” sözü verdi.

Ülkeyi yönetenlerin usulsüzlük yaptığını, on binlerce vatandaşlık vererek seçimlere şaibe düşürdüklerini kaydeden İzcan, “Biz bu düzeni değiştirmeye adayız; demokrasiyi getirmeye, barışı getirmeye adayız ve sömürüyü durdurmak, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde bir ülke yaratmak için yola çıkıyoruz” dedi.

SONAY ADEM

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem de, TKP Yeni Güçler ile BKP’nin ülkeye değişim ve dönüşüm getirmek için bir araya geldiğini söyledi.

Adem, “Ülkemizde bütün siyasi partiler farklı türküler söylüyor ama hükümete geldikleri zaman önlerine konan türküyü hep beraber söylüyorlar. Biz bu ittifakı oluşturanlar olarak artık bu memlekette kendi türkümüzü çalıp söylemek istiyoruz” dedi.

Siyasete atılırken normal bir yurttaş, siyasetten giderken ise milyonerler yetiştiğini ileri süren Adem, “Başsavcılıkı da, polis teşkilatını da yeniden dizayn etmek gerekiyor” dedi.

Adem, hükümette yer almaları durumunda yolsuzlukların üzerine gidecekleri sözünü verdi.

SALİH SONÜSTÜN

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ise, İttifak’ın amacının yolsuzluk yapanlardan hesap sormak olduğunu söyledi.

Çok sayıda yolsuzluk yapıldığını ancak araştırma yapması gerekenlerin sus pus olduğunu kaydeden Sonüstün, “Amacımız, hedefimiz barış içinde yaşayacak bir Kıbrıs kurma” dedi.

OY VERME İŞLEMİ

Gecede, Sami Dayıoğlu başkanlığında oluşturulan sandık kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar huzurunda genel seçimlerde Değişim ve Kurtuluş İttifakı adaylarının belirlenmesi ve sıralaması için oylama yapıldı.

Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın kontenjan ve aday listesi şöyle:

Lefkoşa Adayları:

1. Dr.Mehmet Çakıcı

2. İzzet İzcan

3.Tözün Tunalı

4.Fahri Onbaşı

5.Av. Seda Okgül

6.Mehmet Davulcu

7.Seval Oyaltan

8.Reşat Soylukal

9.Kemal Yalkın Aykutlu

10.Fatma Alçıcıoğlu

11.Bahire Korel

12.Hediye Yiğiter

13.Ayşe Can

14.Yusuf Akama

15.Ahmet Avano

16.Uğur Barani



Mağusa Adayları:

1.Sonay Adem

2.Mustafa Emiroğluları

3.Tamer Karakaşlı

4.Ahmet İşbeceren

5.Ali Gülle

6.Bakiye Lord

7.Cafer Koçak

8.Dr. Emir Gül

9.Hatice Serpil Çağansel

10.Bahadır Cevher

11.İbrahim Korhan

12.Hibeti Evginel

13.Umut Kadı



Girne Adayları

1.Salih Sonüstün

2.Seral Çetindal

3.Sevda Melek Bulut

4.Ertuğrul Bildağ

5.Elif Gümüşmaden

6.Hüseyin Hakansoy

7.Ali Kutluer

8.Meyrem Karaaziz

9.Yurdaer Garip

10.Güller Karamalli



İskele Adayları

1. Mustafa Tarhan

2. Ali Şamali

3. Mehmet Taş

4. Esma Kızıl

5. Hüseyin Beyaz



Güzelyurt Adayları

1. Zühal Koreli

2. Emin Taşker

3. İpek Özsoy

4. Ümral Volkan



Lefke Adayları

1. Ali Üncü

2. Hasan İzzet Dinçoğlu

 
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