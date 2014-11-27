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İtirazı Olumlu Sonuçlandı!

Toparlanıyoruz Hareketi, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) yaptığı bir itirazın daha olumlu sonuçlandığını belirtti.

İtirazı Olumlu Sonuçlandı!

Toparlanıyoruz Hareketi, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) yaptığı bir itirazın daha olumlu sonuçlandığını belirtti.

27 Kasım 2014 Perşembe 11:41
İtirazı Olumlu Sonuçlandı!
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 Toparlanıyoruz Hareketi, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) yaptığı bir itirazın daha olumlu sonuçlandığını belirtti.

Toparlanıyoruz Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi İhale Komisyonu’ndan talep ettiği bilgiler için istenen ücretin hesaplanma şekline yönelik itirazlarının, BEDK tarafından haklı bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada süreç şöyle aktarıldı:

“Hareket, bir süre önce Merkezi İhale Komisyonu’na, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında başvuru yaparak, “Son beş (5) yıllık dönemde ihaleyle gerçekleştirilen hizmet alımları ve müteahhitlik işlerinin kaç tanesinde, ihaleye çıkılmaksızın ek iş alımı yapıldığı, nekadar ek kaynak aktarıldığı, ve aynı ihale içinde, ihale bedelinin %20’sini geçecek şekilde “ek iş” alımı yapılıp yapılmadığı” konusunda bilgi ve belge talep etmişti. Komisyon’un Hareket’e cevabında, bu bilgilerin verilebilmesi için yapılması gereken işin bedeli olarak, 485 TL tutarında bir ücret yatırılması gerektiği belirtilmişti.Bunun üzerine Toparlanıyoruz Hareketi, istenen bu ücretin hesaplama şeklinin Bilgi ve Belgeye Erişim Tüzüğü’ne uygun olmadığı ve bu tür yüksek ücretlerle bilgiye erişim hakkının kullanılmasının mümkün olamayacağı temelinde bir itiraz ile konunun incelenmesi için B.E.D.K.’na başvuruda bulunmuştu.”

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