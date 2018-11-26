İthamı anlama yetisi var mı? yok mu?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Bilge Lord Kunduracı’nın avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatri tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord Kunduracı’nın ithamı anlama yetisi olup, olmadığı ve duruşmanın seyrini genel olarak kavrama ve yargılama boyunca müdafaasını yapan avukata gerekli gördüğü bilgiyi veya talimatı verme kapasitesinin olup olamadığı açısından Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimi ve sanığı muayene etmemiş olan iki psikiyatr tarafından muayene edilmesine emir verdi.

Başkan Aksun, üç uzmanın 7 Ocak 2019 tarihinde şahadet vermek üzere mahkemede hazır olmasına emir verdi.