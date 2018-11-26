İthal patates yoğun ilgi gördü

İTHAL PATATES YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye’den sofralık patates ithalatını gerçekleştirmeye başladı.

TÜK, gerek tüketicilerin korunması gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak Türkiye’den sofralık patates ithalatı gerçekleştiriyor.

TÜK adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hadımcıoğlu yaptığı açıklamada, “Şuana kadar 100 tonu tamamladık. Türkiye’de sökülüyor Mesin Limanında kontolden geçiyor, Mağusa Limanında Tarım teftiş kontrolünden geçiyor ve ambarlara geliyor. 10 kiloluk hale getirip, paketleme işlemi yapıyoruz ve tüm şubelerimize dağıtımını yapacağız. Bugün 25 ton satıldı halkın mennun olduğunu görüyoruz Sayın Bakanın titiz davranışları var üreticimizi ve tüketicimizi koruyacağız şuanda patatesin sökümü gerçekleştmiyor. Söküm olana kadar ithalatı devam edecek. Biz kordineli olarak çalışıyoruz Bakanlık, Toprak Ürünleri Kurumu VE Tarım Dairesyle çalışıyoruz” ifadelerini kullnadı.

Türkiye’den gelen ithal ucuz patates TÜK ambarlarında 10 kiloluk paketlemelerin ardından kilosu 3,8 TL’den bugün Mağusa’da satışa sunuldu.

(MHA)