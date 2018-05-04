İthal kırmızı ve yeşil biber ile yerli domateste limit üstü pestisite rastlandı

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimlerinde, SVS Ticaret Ltd.’e ait ithal kırmızı ve yeşil acı biber ile Mağusa’da Fatma Gül Aykut’a ait domateste limit üstü ilaç kalıntısı bulundu.



İthal kırmızı ve yeşil biber imha edilecek; Aykut’a ait domates hasadı ise bir sonraki analize kadar durduruldu.



Tarım Dairesi, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.



İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılanan alizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki bu sonuçların elde edildiği belirtildi.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, havuç,biber çeşitleri, soya fasulyesi küsbesi, kiraz, üzüm, mısır slajı ve armut çeşitleri olmak üzere 31 numunede 29'u temiz çıktı, 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



Yerli ürünlerden domates, kavun, karpuz, fasulye, salatalık, brokoli ve asma yaprağı olmak üzere ise 14 numunenin 1’inde limit üstü kalıntıya rastlandı.

