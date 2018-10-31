İtfaiye memuru alınacak

İTFAİYE MEMURU MÜNHAL DUYURUSU

I. KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 26 İtfaiye Memuru Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir.

Kadro Adı : İtfaiye Memuru

Meslek Derecesi : 9’uncu Derece

Kadro Sayısı

Münhal Kadro Sayısı : 2288

: 26

Maaş Baremi : 5/4

II. Başvurular, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 19, 21,22 ve 23 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

III. ARANAN KOŞULLAR

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (23 Kasım 2018 tarihi itibariyle)

(3) En az Ortaokul okul mezunu olmak;

(4) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet,

hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve

benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile

ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak;

(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak; (23 Kasım 2018 tarihi itibarıyla)

(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından

sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin

suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

(8) Vücut ölçüleri (Boy itibariyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm

olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil

ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

(9) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

V. BAŞVURU EVRAKLARI

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,

(2) Doğum şahadetnamesi,

(3) Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,

(4) Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge,

(5) 4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,

(6) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ

(1) Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 04-05 Aralık 2018 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.

(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(2) Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik

sınavından muaftır.

(Tarihi ve Yeri: 08 Aralık 2018 - Lefkoşa.)

(Sınav Konuları: Türkçe ve Kompozisyon)

(3) İngilizce Sınavı: (Yazılı)

(Tarihi ve Yeri: 15 Aralık 2018 - Lefkoşa.)

Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar.

(4) Spor Sınavı:

(Tarihi ve Yeri: 24-25 Aralık 2018 - Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen)

(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

(5) a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü:

(Tarihi ve Yeri: 05 Ocak 2019 – Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü:

(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)

(Tarihi ve Yeri: 08-09 Ocak 2019 - Lefkoşa.)

(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.