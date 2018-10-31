banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.898
DOLAR
5.4983
STERLİN
7.0033
EURO
6.2211
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini...
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa’da bıçaklı kavga
Kapat

İtfaiye memuru alınacak

İtfaiye memuru alınacak

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
İtfaiye memuru alınacak

İTFAİYE MEMURU MÜNHAL DUYURUSU

I. KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 26 İtfaiye Memuru Mevkii için aranan özellikleri taşıyan adaylardan müracaat kabul edilecektir. 
Kadro Adı : İtfaiye Memuru 
Meslek Derecesi : 9’uncu Derece
Kadro Sayısı
Münhal Kadro Sayısı : 2288
: 26
Maaş Baremi : 5/4

II. Başvurular, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden temin edilecek olan dilekçe forumları doldurularak, diğer istenen belgeler ile birlikte, 19, 21,22 ve 23 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

III. ARANAN KOŞULLAR
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
(2) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak; (23 Kasım 2018 tarihi itibariyle)
(3) En az Ortaokul okul mezunu olmak;
(4) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, 
hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve 
benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile 
ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak;

(5) Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak; (23 Kasım 2018 tarihi itibarıyla)
(6) Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü tarafından 
sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak:

(7) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak veya disiplin 
suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak;

(8) Vücut ölçüleri (Boy itibariyle 170 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm
olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil
ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak.

(9) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

IV. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
Polis Örgütünün iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak ve Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.

V. BAŞVURU EVRAKLARI
(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi,
(2) Doğum şahadetnamesi,
(3) Mezun olduğu okul diploması veya onaylanmış kopyası,
(4) Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge, 
(5) 4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf,
(6) İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.
VI. YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ VE TARİHLERİ
(1) Vücut ölçülerinin yapılması ve Başvuruların Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından kabulü (Tarih ve Yeri: 04-05 Aralık 2018 tarihlerinde, Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa.
(Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(2) Yeterlik Sınavı: (Aranan öğrenim koşullarının üzerinde mezuniyeti bulunanlar yeterlik 
sınavından muaftır.
(Tarihi ve Yeri: 08 Aralık 2018 - Lefkoşa.) 
(Sınav Konuları: Türkçe ve Kompozisyon)

(3) İngilizce Sınavı: (Yazılı)
(Tarihi ve Yeri: 15 Aralık 2018 - Lefkoşa.) 
Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile muaf tutulan adaylar sınava katılırlar.

(4) Spor Sınavı:
(Tarihi ve Yeri: 24-25 Aralık 2018 - Özel Harekat Müdürlüğü – Dikmen) 
(İngilizce sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

(5) a) Yarışma Sınavının Yazılı Bölümü: 
(Tarihi ve Yeri: 05 Ocak 2019 – Lefkoşa.)
(Spor sınavında başarılı olanlar katılacaktır.)

b) Yarışma Sınavının Sözlü Bölümü: 
(Yarışma Sınavına Yazılı Bölümüne katılanların tümü katılacaktır.)
(Tarihi ve Yeri: 08-09 Ocak 2019 - Lefkoşa.) 
(Spor sınavında başarılı olacak sayıya göre süre uzayabilir veya kısalabilir)

NOT : Yapılacak işlem ve sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi başvuru kabulünde verilecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Özçınar Adem’in Ölümü Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti
Tabipler Birliği Kış Dönemi Öncesi Halka Grip Aşısı Olmayı Tavsiye Etti
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
Hür-iş’ten Eyleme Gitme Uyarısı
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İzci Liderlerine Kamp
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı
Hava-sen’den Cas Çalışanlarına Gıda Yardımı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim