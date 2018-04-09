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İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı

İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:45
İşyerinde çalışanların eşlerine mesaj atan müdürün başına gelmeyen kalmadı
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Çalıştığı özel şirkette, işçilerin eşlerini arayıp dedikodu yaptığı, ailelerin arasını açtığı iddia edilen müdür işten kovuldu. Mahkemenin işe iade ettiği müdüre Yargıtay'dan kötü haber geldi. "Dedikodu yapan müdür atılmayı hak etti" denildi.

Müdür olarak çalıştığı işyerinde, işçilerin eşlerini telefonla arayıp 'kocan falan çalışan kadınla samimi' vb dedikodu yaptığı iddia edilen kişi, işten atıldı. Antalya 3. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açan müdür, feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı ise davacının yönetici konumunda olmasına rağmen işyerinde sürekli dedikodu yapmak suretiyle huzursuzluk çıkardığını, çalışanların eşlerini arayıp onlarla, işyerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığını iddia etti. Avukat, "Hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini, davacının şirketin çalışma düzenini bozduğunu, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkânlarını kullandığını unutmamak gerekir. Çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf ettiğini, savunmasında da bu davranışlarını ikrar ettiğini, bu nedenlerle iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini belirtmek isterim" dedi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Tarafları dinleyen mahkeme, iş akdinin feshine sebep olan olayları davalı işverenin ispatlayamamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz etti. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, işyerinde dedikodu yapan müdürün kovulmayı hak ettiğine dikkat çekti. Kararda, işyerinde bölge müdürü olarak çalışan davacının iş akdinin, işyerinde yaşananları çalışanların eşlerine iletmesi nedeniyle dedikodu ortamı oluşturarak işyerinde huzursuzluğa yol açması, davacının sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket telefonundan SMS göndererek şirketin imkânlarını kullanması ve çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf etmesi nedeniyle geçerli nedenle feshedildiği hatırlatıldı.

Davacının işyerinde çalışanlara kaba ve küfürlü cümlelerle konuştuğu, mesajların şirket telefon hattından gönderildiği, dosya kapsamına göre davalı işverence ispatlanamadığına vurgu yapıldı. Kararda, "Bununla birlikte, dosyada bulunan davacının savunması, çok sayıda mesaj, mail ve davalı tanığı beyanından müdürün dedikodu yaptığı anlaşılmaktadır. Davacıyla sözü edilen çalışanların eşleri arasında aldatma-aldatmama, işten çıkarma-çıkarmama üzerine gece yarılarına kadar devam eden bir mail ve mesaj trafiği yaşandığı anlaşılmaktadır.

Davacının toplam 11 sayfadan oluşan savunması ve davacı tarafça sunulan mesaj ve mail içerikleri ve fesih bildiriminde gösterilen sebeplerle birlikte değerlendirildiğinde, yaşanan bu olaylara; davacının davranışının sebep olduğu, olayların işyerinde huzursuzluğa yol açtığı ve işleyişi bozduğu açıktır. Kaldı ki mahkemece, olay ve deliller tartışılmamış, olayın neden geçerli fesih nedeni oluşturmadığı gerekçelendirilmemiş, sadece davalının olayları ispat edemediği şeklinde soyut bir gerekçeyle karar verilmiştir. Oysa, dosya kapsamına göre işveren açısından bu ilişkinin yürütülmesinin çekilmez hale geldiği toplanan delillerle sabittir. Davalı işverenin biçimsel koşullara uygun şekilde iş akdini feshettiği görüldüğünden, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oybirliğiyle kesin olarak karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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