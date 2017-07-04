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04 Temmuz 2017 Salı 07:23

İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor.

İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, KIBRIS KONFERANSI KAPSAMINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ÇAVUŞOĞLU, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES VE İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

 İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından dün öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından konferansın gerçekleştirildiği kongre merkezinden ayrıldı.

Eide, ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi müzakere heyetleri temsilcileriyle görüştü.

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