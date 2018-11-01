İsveçli Arkeolog Wınbladh’ın Kitabı “kıbrıs’ın Sakallı Tanrıçaları” Yayınlandı

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : İsveçli arkeolog ve yazar Marie-Louise Winbladh’ın “Kıbrıs’ın Sakallı Tanrıçaları” adlı kitabı Galeri Kültür Yayınları’ndan yayımlandı.

Verilen bilgiye göre, Winbladh’ın “The Bearded Goddess” adını verdiği kitap, Türkçeye “Kıbrıs’ın Sakallı Tanrıçaları” adıyla çevrildi. Kuşe kağıda renkli basılan arkeoloji kitabı 124 sayfadan oluşuyor.

Kitap, Kıbrıs arkeolojisinin “babası” olarak nitelendirilen Einar Gjerstad’ın “Kıbrıs uygarlığının önemi, sadece kültür aracısı rolüyle sınırlı değildir. Ayrıca Kıbrıs, kültür yaratıcısıydı ve farklı dönemlerde yüksek standarda ulaşan yerli bir uygarlığa sahipti” önsözüyle yayınlandı.

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