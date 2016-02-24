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İsveç, BM’nin Kıbrıs Konusunda Bir Anlaşmaya Varılması Konusundaki Çabalarını Memnuniyetle Karşıladığını Ve Kıbrıs’taki Dini Liderlerin Uzlaşma Sürecindeki Rollerini Takdir Ettiğini Bildirdi

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström’un bu sabah İsveç Parlamentosu’nda gerçekleştirilen Dışişleri 2016 parlamento görüşmesinde, BM’nin Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması konusundaki çabalarını memnuniyetle karşıladığı ve Kıbrıs’taki dini liderlerin uzlaşma sürecindeki rollerini takdir ettiği belirtildi.

İsveç, BM’nin Kıbrıs Konusunda Bir Anlaşmaya Varılması Konusundaki Çabalarını Memnuniyetle Karşıladığını Ve Kıbrıs’taki Dini Liderlerin Uzlaşma Sürecindeki Rollerini Takdir Ettiğini Bildirdi

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström’un bu sabah İsveç Parlamentosu’nda gerçekleştirilen Dışişleri 2016 parlamento görüşmesinde, BM’nin Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması konusundaki çabalarını memnuniyetle karşıladığı ve Kıbrıs’taki dini liderlerin uzlaşma sürecindeki rollerini takdir ettiği belirtildi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 15:13
İsveç, BM’nin Kıbrıs Konusunda Bir Anlaşmaya Varılması Konusundaki Çabalarını Memnuniyetle Karşıladığını Ve Kıbrıs’taki Dini Liderlerin Uzlaşma Sürecindeki Rollerini Takdir Ettiğini Bildirdi
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 İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström’un bu sabah İsveç Parlamentosu’nda gerçekleştirilen Dışişleri 2016 parlamento görüşmesinde,  BM’nin Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması konusundaki çabalarını memnuniyetle karşıladığı ve Kıbrıs’taki dini liderlerin uzlaşma sürecindeki rollerini takdir ettiği belirtildi.

İsveç Büyükelçiliği Bünyesinde yer alan Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’la ilgili Hükümet Politikası metninde “Hükümet BM’nin Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması konusundaki çabalarını memnuniyetle karşılar” ifadeleri yer aldı.

Adada çözümün BM’nin otoritesini  ve AB’nin çevrede yer alan gelişmeleri idare etme becerisini güçlendireceği kaydedilen metinde “İsveç, uzlaşma sürecinde büyük role sahip olan Kıbrıs’taki dini liderler arasındaki iş birliği konusunda eşsiz bir girişim başlatmıştır” denildi.

Söz konusu Dışişleri 2016 parlamento görüşmesi metninin tamamı http://www.government.se/speeches/2016/02/statement-of-government adresinden görülebilir.

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