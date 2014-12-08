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İstihdam Edilen KTHY Ve Eti Çalışanlarının Durumu Yarın Kamu-Sen'de Değerlendirilecek

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen), yarın Kamu-Sen Merkezi’nde kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının durumunun değerlendirileceği bir toplantı yapacağını açıkladı.

İstihdam Edilen KTHY Ve Eti Çalışanlarının Durumu Yarın Kamu-Sen'de Değerlendirilecek

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen), yarın Kamu-Sen Merkezi’nde kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının durumunun değerlendirileceği bir toplantı yapacağını açıkladı.

08 Aralık 2014 Pazartesi 16:16
İstihdam Edilen KTHY Ve Eti Çalışanlarının Durumu Yarın Kamu-Sen'de Değerlendirilecek
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 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)  ve Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen), yarın Kamu-Sen Merkezi’nde kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının durumunun değerlendirileceği bir toplantı yapacağını açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş ve Hava Sen Başkanı Buran Atakan’ın ortak açıklamasına göre, özelleştirme yasası kapsamında kamuya istihdam edilen eski KTHY ve ETİ çalışanlarıyla ilgili hükümete mensup dört milletvekilinin sunduğu yasa önerisiyle ilgili ivedilik kararına rağmen hiçbir olumlu adım atılmadığı iddia edildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“21 Kasım'da sendikalarla yazılı önerilerini vereceğini söyleyen Sn.Başbakan, 21'inde de taahhüdünü yerine getirmeyerek, 8 Aralık'ta yazılı vereceğini  tarafımıza söylemişti. Bugün başbakanlıkta yaptığımız toplantıda ise müsteşar, yaptığımız önerileri yerine getiremeyeceklerini ve hükümetin görüşünün HP'deki uygulamanın değiştirilmesiyle yapılması yönünde olduğunu belirtti. İzinler konusunun ise yeni yapılacak Kamu Reformu Yasası ile birlikte düşünülebileceğini ifade etmiştir”


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