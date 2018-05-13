“istibdat Kumpanyası” Güzelyurtlularla Buluştu





Lefkoşa, 13 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu İstibdat Kumpanyası, önceki akşam Güzelyurtlu tiyatro severlerle buluştu.GELİRİN TAMAMI GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ REHABİLİTASYON MERKEZİ’NEGüzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan oyunun tüm gişe geliri, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne bırakıldı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, müzikli ve danslı iki perdelik komedi İstibdat Kumpanyası oyununda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultan Abdülhamit döneminde geçiyor ve tiyatronun siyasete nasıl alet edildiği mizahi yoldan ele alınıyor.(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI