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“İstibdat Kumpanyası” Oyunu, Yarın Akşam Kalkanlı’da Sahnelenecek...

GÜKAD, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla “İstibdat Kumpanyası” oyunu, yarın akşam Kalkanlı’da sahnelenecek.

“İstibdat Kumpanyası” Oyunu, Yarın Akşam Kalkanlı’da Sahnelenecek...

GÜKAD, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla “İstibdat Kumpanyası” oyunu, yarın akşam Kalkanlı’da sahnelenecek.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:39
“İstibdat Kumpanyası” Oyunu, Yarın Akşam Kalkanlı’da Sahnelenecek...

GÜKAD, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla “İstibdat Kumpanyasıoyunu, yarın akşam Kalkanlı’da sahnelenecek.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin tümünün, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezine bırakılacağı bildirildi.
Oyun, saat 20.00’de başlayacak ve oyuna 14 yaş altı çocuklar izleyici olarak alınamayacak. 

SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ...

Sultan Abdülhamit döneminde geçen oyunda, tiyatronun siyasete nasıl alet edildiği mizahi yoldan ele alınıyor. 

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
GukadİstibdatKumpanyasıOyun
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