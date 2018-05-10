GÜKAD, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve TiyatrODTÜ organizasyonuyla “İstibdat Kumpanyası” oyunu, yarın akşam Kalkanlı’da sahnelenecek.



ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyundan elde edilecek gelirin tümünün, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezine bırakılacağı bildirildi.

Oyun, saat 20.00’de başlayacak ve oyuna 14 yaş altı çocuklar izleyici olarak alınamayacak.



SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ...



Sultan Abdülhamit döneminde geçen oyunda, tiyatronun siyasete nasıl alet edildiği mizahi yoldan ele alınıyor.



