“işte Kadın” Fotoğraf Yarışmasına Katılım İçin Son Tarih 15 Eylül

Lefkoşa, 12 Eylül 18 (.): İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması’na 15 Eylül’e kadar kabul edilecek.



Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenecek “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışmasına katılacak fotoğraf sanatçılarının yarışmaya gönderecekleri fotoğrafların CD içerisinde “RGB 300 dpi ve kısa kenarı 30 cm” olarak teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Yarışmaya katılım ücretinin 50 TL olduğu belirtilen açıklamada, fotoğraf teslimlerinin şu adreslere yapılabileceği ifade edildi:



“Magic Touch, Semih Sancar Caddesi, Karantinacı İş Hanı 75/1-2-3 Bellapais Işıkları-Girne, Sunsel Enterprises Ltd., Atatürk Caddesi No:91, Yenişehir-Lefkoşa, Toyota Plaza Ercantan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Kıbrıs Gazetesi Yanı –Lefkoşa, Semra Ltd., Büyük Sanayi Bölgesi No: 172, Gazi Mağusa, Semra Ltd., Vatan Caddesi No:10, Mehmetçik – İskele.”



(EMR/FEZ)