İşte Rumların gerçek yüzü

Ralli iptal

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) “Lefkoşa Seyirci Özel Etabı”nın, Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu tarafından iptal edilmesi, gerek halkımız içerisinde, gerekse de motor sporları çevresinde büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Bilindiği üzere 2014 yılından beridir Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında hayata geçirilen tek ortak uluslararası etkinlik olarak tarihe geçen Lefkoşa Özel Seyirci Etabı, “Kıbrıs’ın en başarılı iki toplumlu organizasyonu olarak” gösteriliyordu. Hatta “Lefkoşa Seyirci Özel Etabı”nın geçtiğimiz yıllarda uluslararası ralli etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen farklı şehir etapları kadar başarılı olduğu da biliniyordu.

Kaldı ki Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bu kadar büyük bir uluslararası etkinlik için dostluk içerisinde birlikte çalışıyor olmaları ve bu bağlamda ortaya çok güzel bir resim çıkarmaları tüm kesimler tarafından takdirle de karşılanıyordu. Ülkemizin en önemli uluslararası boyuttaki spor organizasyonuna ev sahipliği yapmamız, Lefkoşa’nın hem tarihi, hem de sunduğu görsel olanaklarla seyircilere büyük bir zevk yaşatıyor, uluslararası boyutta tanınmaya da katkı koyuyordu.

Ayrıca Kıbrıs Rallisi, Kıbrıslı Türk sporcuların kendilerini uluslararası arenada ve aynı şekilde uluslararası bir şemsiyenin altında gösterebilecekleri tek tanınmış ve en önemlisi de adadaki sınırları aşan tek organizasyondu. Tüm bu ortaklıklar ve güzellikler ortada dururken, bugün Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu, geçtiğimiz hafta kendi ralli şampiyonamız içerisinde yer alan “Lefkoşa Etabı”nda kullandığımız parkuru gerekçe göstererek bizleri bu uluslararası organizasyonun dışında bırakmaktadırlar.

Uluslararası kurallardaki “Yarışta kullanılacak olan parkur, 15 gün içerisinde kullanılamaz” maddesine vurgu yapılarak, bizlerin bu kuralı ihlal ettiğimiz söyleniyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki ortaya konulan bahane tamamen gerçek dışıdır. Bizim, geçtiğimiz hafta kullandığımız etapla, “Kıbrıs Rallisi”nde kullanılacak olan etabın hiçbir alakası yoktur. Bu durum haritalardaki güzergahlarda da açıkça görülmektedir. Biz, aynı bölgede farklı bir etap kullandık, asla “Kıbrıs Rallisi”nde yer alan etabı kullanmadık.

Özellikle ülkemiz için bu denli önemli pozisyonda bulunan bir organizasyonu bırakınız riske atmayı, yapmak isteyeceğimiz en son şey dahi olamaz. Bizler kuralların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ve atacak olduğumuz en küçük adımın bile hesaplarını çok önceden hesaplıyoruz. Parkurda herhangi bir benzerlik olsa bile yetkililerin bu kararı ilk önce etabı gelip yerinde görerek ve inceleyerek almaları gerekmekteydi. Güney Kıbrıs’tan, düzenlediğimiz yarış sonrası inceleme ve gözlem yapmak amacı ile bizlere gelen herhangi bir talep de olmamıştır.

İki toplumun yakınlaşmasına katkı koyan, ortak bir organizasyonda birlikte çalışmasını sağlayan ve en önemlisi de Avrupa’da bölünmüş tek başkent olan Lefkoşa’yı birleştiren bu organizasyon ne yazık ki masa başında, anlam veremediğimiz bir şekilde alınan bir kararla iptal edilmiştir. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bir başka üzüntü verici olay ise Sn. Antonis Michailides’in, hiçbir Kıbrıslı Türk sporcunun bu yarışa kayıtlarının kabul edilmeyeceğini söylemesiydi.