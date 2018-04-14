İşte Porsche’nin tüm GT otomobilleri

1- PORSCHE 356A 1500 CARRERA GT – 1957

Porsche GT modellerinin başlangıcı olarak bilinen 356A 1500 Carrera GT. Standart modelden biraz daha güçlü olan otomobilin camları pleksiydi, daha hafifti ve sesi daha gür çıkıyordu.

2- PORSCHE 356B CARRERA GTL ABARTH – 196

Porsche ürettiği 356 modelini sipariş üzerine Abarth versiyonu şeklinde üretiyordu. Otomobilin alüminyum olan gövdesi hafifliği ve rijitliği simgeliyor, aerodinamik unsurlarıyla da yere basma gücü arttırılmıştı. 1960 yılındaki Targa Florio yarışını kazanmıştı.

3- PORSCHE 718 GTR – 1962

Porsche severlerin satın alabileceği en özel model diyebiliriz. Üstü açık spor otomobil yarışlarına katılması için tasarlanan bu gövde 718 RS’in üzerine inşa edilmiş. Normalde RS modelinde bulunan 1.7 litrelik 4 silindirli motor yerine 8 silindirli o dönemdeki Formula 1 yarışlarında kullanılan motorun bu modele takılmasıyla 1963 yılındaki Targo Florio’da zafere ulaşan bir modeldir.

4- PORSCHE 904 GTS – 1964

Uluslararası GT yarışları için 100 adet üretilen 904 GTS o yıllardaki en farklı üretime sahip olan spor otomobildi. Otomobilin en yenilikçi yanı ise şasenin ikiz çelik kafesten oluşması ve bu kafesler cam elyafla birbirlerine bağlı olması. 2 litrelik motoru 356’nın dört silindirli motorunun geldiği son noktaydı. 180 beygir gücündeki motoruyla 904 GTS, ralli ve pist yarışlarında kendini kanıtlamayı başardı.

5- PORSCHE 914/6 GT – 1970

914 modelinin en hızlı versiyonuna merhaba deyin! 6 silindirli motora sahip olan bu otomobili dilerseniz 2.0 litrelik motorla da satın alabiliyordunuz. Standart modelden farklı olarak GT paketi daha geniş çamurluk dodiklerine, 16 inç hafif jantlara ve ayarlanabilir süspansiyonlara sahipti.

6- PORSCHE 924 CARRERA GT – 1980

En güçlü ve en sinirli görünüme sahip olan Porsche GT otomobili değil mi? Otomobile baktığınızda ilk olarak dikkatinizi çeken temel özellikler aracın şişkin çamurlukları, farları ve o dönemki şık tasarıma sahip olan jantları oluyor. Toplamda 406 adet üretilen otomobil Group 4 yarışları için hazırlanmıştı. 2 litrelik turbo motoru 270 beygir güç üretiyor.

7- PORSCHE 928 GT/GTS – 1989/1992

928 S4 modelinden türetilmiş olan otomobil aslında çok iyi bir grand tourer! 5 litrelik V8 ünite 330 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşan otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s. 1992 yılında ortaya çıkan GTS versiyonu ise 5.4 lt hacmindeki motora sahipti ve 350 beygir üzerinde güç üretiyordu. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede ulaşıyordu. GTS’in GT’den ayrılan en önemli özelliği arka rüzgarlığı.

8- PORSCHE 964 TURBO S LM-GT – 1993

Porsche’nin Le Mans yarışlarına katılma kararının sonuçlarından biri bu otomobil oldu. Öncelikle çift turbolu 3.2 litrelik motora sahip olan otomobil, 480 beygir güç üretiyordu. Sonrasında ise 3.6 litre hacmine genişletilen motor, 360 beygire düşürülmüştü. Otomobilden dünya genelinde 76 adet bulunuyor.

9- PORSCHE GT1 – 1996

Porsche GT1 markanın Le Mans yarışlarını kazanması için tasarlanmıştı. Ancak o yılki kurallara göre bu yarışlara katılacak otomobiller halka açık yollarda kullanılan otomobillerden türetilmeliydi. Toplamda 25 adet üretilen bu model öncelikle 3.2 litrelik çift turbo beslemeli motora sahipti. 540 beygir güç üreten bu motor yol versiyonu içindi tabi ki… Ancak yarış versiyonu 600 beygirlik güce ve 330 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyordu. Bu otomobil 147 araç arasından 44 zafere ulaşan en efsane modellerden biri.

10- PORSCHE CARRERA GT – 2003

İşte milenyumu hatırlayanların en efsane otomobil modellerinden biri Carrera GT, hala güzel hala şık ve hala efsane… Carrera GT’de 1992 yılında formula 1 için geliştirilmiş olan 5 litrelik V10 motorundan türetilen 5.7 litrelik V10 silindirli bir motor bulunuyor. 610 beygir güç üreten bu otomobilden 1270 adet üretildi ve ortadan motorluydu.

11- PORSCHE 997 GT3 – 2006

2006 yılında tanıtılan otomobil 415 beygir güç üreten 3.6 litrelik motora sahipti. Elektrikli ayarlanabilir süspansiyonların ilk defa kullanıldığı Porsche otomobili olan 997 GT3’ün bu donanımı Sports Chrono paketle satın alınabiliyordu. Otomobil sonrasında 3.8 litrelik 430 beygir güç üreten motora kavuştu.

12- PORSCHE 997 GT3 R AND HYBRİD – 2010

Karşınızda Porsche 997’nin sadece pist yarışları için hazırladığı GT otomobili. 1200 kg ağırlığındaki bu otomobil 486 beygir güç üreten motora ve 6 ileri sıralı yarış şanzımanına sahip ve Cup modelinden 30 beygir daha güçlü. Hibrit olan otomobilin elektrik motoru ön tekerlekere güç verirken bu ekstra yük aracı az da olsa yavaşlatıyordu. 100 beygir ekstra güç sağlayan bu motor sayesinde 997 GT3 R 0’dan 100 km/s hıza 2.5 saniye gibi inanılması güç bir sürede çıkıyor.

13- PORSCHE CAYMAN GT4 – 2015

En güncel ve en güzel GT otomobillerinden birine denk geldik : Cayman GT4. 911 klasmanında olmayan otomobil sipariş üzerine satılıyor. Manuel şanzımana ve döneminde üretilen Carrera motoruna sahip olan Cayman GT4 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaşıyor.

14- PORSCHE 991 GT2 RS – 2017

700 beygir gücündeki bu otomobil standart Carrera’ya göre daha hafif ve daha çevik ayrıca daha agresif. Toplamda 1470 kg ağırlığında olan GT RS, 0’dan 100 km/s hıza 2.7 saniyede ulaşıyor ayrıca otomobilin maksimum hızı da 320 km/s.

15- PORSCHE 993 GT2 – 1993

Porsche’nin GT otomobili nedir sorusunun en doğru cevabı olan bu otomobil günümüzde 1.848.000 ingiliz sterlini değerinde! Halka açık yollarda kullanılması için tasarlanan bu otomobil 3.6 litrelik turbo beslemeli motora sahip, bu motor435 beygir güç üretiyor. Aerodinamik farklılıkları, şişkin çamurlukları ve bu tasarım detaylarına uygun jantlarıyla kendisini görebileceğiniz en uzak mesafeden fark ettiriyor.

16- PORSCHE 996 GT2 – 2001

996 Turbo’nun üzerine inşa edilen ancak arkadan itişli olan efsane model 996 GT2! 3.6 litrelik motoru önce 462 beygir sonrasında da 482 beygir üreten bir canavar olmuştu. Otomobilin tasarımı ise standart Carrera’dan aerodinamik olarak farklı ve daha hafif bir gövdeye sahipti. 0’dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşan araç maksimum 320 km/s hıza ulaşabiliyordu.

17- PORSCHE 997 GT3 RS – 2006

GT modellerinin en akıl almaz bir modeli olan GT3 RS’e nihayet ulaştık. Bir önceki GT3 RS’in ağabeyi olan bu otomobil büyük arka kanata, geniş ve hafif bir gövdeye sahipti. Otomobil 997 GT3 modelinden 30 kg daha hafif ve 64 mm daha geniş. 6 silindirli motoru 500 beygir güç üretiyor. Araç efsane pist olan Nurburgring pistini 7 dakika 27 saniyede tamamlamıştı.

18- PORSCHE 911 GT3 RS – 2019

GT modellerinden aklımızda kalan çelik barlar, güçlü motor ve dev kanadıyla bu serinin en güncel modeli olan GT3 RS, yeşil rengiyle

2019 yılında ülkemize ulaşmış ve dünya yıllarına çıkmış olacak. 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede ulaşan otomobil 520 beygir güç üreten

bir motora sahip. GT3 RS, sadece PDK otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.