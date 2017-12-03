İŞTE OY KULLANMA ŞEKLİ



Seçmen oy vermek istediği parti ambleminin altındaki kutuya EVET mühürünü SOLUK ÇIKSA DAHİ, bir kez vurmak suretiyle oyunu kullanabilir. (Son seçimlerde YSK parti logosu üzerine vurulan mühürlerin de geçerli olduğunu açıklamıştı ancak bu seçim için henüz bu şekilde bir açıklama yapılmadı.)Seçmen oy vermek istediği parti ambleminin altındaki kutuya EVET mühürünü SOLUK ÇIKSA DAHİ, bir kez vurmak suretiyle oyunu verdikten sonra, (Son seçimlerde YSK parti logosu üzerine vurulan mühürlerin de geçerli olduğunu açıklamıştı ancak bu seçim için henüz bu şekilde bir açıklama yapılmadı.) mühür vurduğu partinin adayları arasında aşağıdaki şartlara uygun şekilde TERCİH yapabilir.Bütün ilçelerde tercih kullanma zorunluluğu yoktur.Seçmen istediği ilçelerde tercih kullanabilir.Tek dikkat edilmesi gereken aşağıda yazılan tercih sayılarına uyulması gerekliliğidir.Tercih sayılarında hangi ilçede hata varsa o ilçenin tercihleri geçersiz sayılacaktır.Ancak MÜHÜR her halükarda geçerlidir.- Lefkoşa'da 8 tercih- Mağusa'da 6 tercih- Girne'de 5 tercih- İskele'de 2 tercih- Güzelyurt'da 2 tercih- Lefke'de 1 tercihSeçmen oyunu KARMA kullanmak istiyorsa en az 2 PARTİ veya en az 1 PARTİ ve 1 BAĞIMSIZ ADAY için oy kullanması gerekmektedir.KARMA OY için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullanılan GEÇERLİ OYLARIN toplamının 24’den az; 50’den fazla olmamasıdır.- Lefkoşa’da en az 8, en çok 16- Mağusa’da en az 6, en çok 13- Girne’de en az 5, en çok 10- İskele’de en az 2, en çok 5- Güzelyurt’ta en az 2, en çok 4- Lefke’de en az 1, en çok 2 adaya oy kullanılması gerekmektedir.Herhangi bir ilçede bu rakamlardan daha az veya daha çok oy kullanılması halinde sadece o ilgili ilçenin oyları geçersiz olacaktır.KARMA OY pusulasının geçerli olabilmesi için toplam geçerli oy sayısı 24’den az ve 50’den fazla olmamalıdır.