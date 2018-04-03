İşte orgazmı kolaylaştıran yiyecekler!

Günlük hayatta tüketilen bir takım yiyeceklerin cinsel hayatımıza doğrudan etkisi olabiliyor. Ağır yemekler ve sağlıksız beslenmenin cinsel hayatımıza olan etkisi kadar, yediğimiz bir takım yiyeceklerde rahat bir şekilde orgazma ulaşmamızı sağlayabiliyor.

Avokado

Aztek dilinde ağaçtaki duruşlarından esinlenilerek testis ismi verilen avokado, ismi gibi cinsel gücü konusunda da etkili. Avokado testosteron için en önemli şeylerden birisi olan B6 vitaminini bolca içeriyor.

Acı biber

Acı biberin içerisinde yer alan kapsaisin maddesi, seks sırasında terlemeye , kalp ritmini yükselterek hızlı bir şekilde orgazma ulaşılmasını sağlıyor.

Muz

Muz da kanda serotonin üretilmesini sağlıyor. Ayrıca içindeki yüksek potasyum ise kas gücünü arttırması açsından orgazm için önemli.

Ballı ceviz

Cevizli bal en kuvvetli doğal cinsel ilaçlardan bir tanesi. Bal östrojen ve testosteron seviyesini arttırıyor. İçindeki bor ise libidonun yükselmesini sağlıyor. Şeker ise vücudumuzda bize mutluluk hissi veren serotoninin üretimine yardımcı oluyor.

Ayrıca cevizdeki B6 hormon dengesini sağladığı gibi yüksek enerji vermeye de yardımcı oluyor.

Yumurta

Yumurtada bulunna b5 ve b6 vitamini, hormon düzeylerini dengeleyerek enerj, seviyelerine düzene sokar. Bu vitaminler, vücudunuzun stresle başa çıkmasını sağlayarak çılgın bir geceye hazırlanmanızı sağlar.