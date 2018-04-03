Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114518
ALTIN
171.092
DOLAR
3.9778
STERLİN
5.5970
EURO
4.8977
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
MALİ ŞUBE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256
Flaş Haber
Girne Çevre yolunda feci kaza
Kapat

İşte orgazmı kolaylaştıran yiyecekler!

Yapılan son araştırmada orgazmı kolaylaştıran yiyecekler açıklandı. İşte o yiyecekler...

İşte orgazmı kolaylaştıran yiyecekler!

Yapılan son araştırmada orgazmı kolaylaştıran yiyecekler açıklandı. İşte o yiyecekler...

03 Nisan 2018 Salı 11:35
İşte orgazmı kolaylaştıran yiyecekler!
banner238

Günlük hayatta tüketilen bir takım yiyeceklerin cinsel hayatımıza doğrudan etkisi olabiliyor. Ağır yemekler ve sağlıksız beslenmenin cinsel hayatımıza olan etkisi kadar, yediğimiz bir takım yiyeceklerde rahat bir şekilde orgazma ulaşmamızı sağlayabiliyor.

avakado

Avokado

Aztek dilinde ağaçtaki duruşlarından esinlenilerek testis ismi verilen avokado, ismi gibi cinsel gücü konusunda da etkili. Avokado testosteron için en önemli şeylerden birisi olan B6 vitaminini bolca içeriyor.

aci-biber

Acı biber

Acı biberin içerisinde yer alan kapsaisin maddesi, seks sırasında terlemeye , kalp ritmini yükselterek hızlı bir şekilde orgazma ulaşılmasını sağlıyor.

880muz

Muz

Muz da kanda serotonin üretilmesini sağlıyor. Ayrıca içindeki yüksek potasyum ise kas gücünü arttırması açsından orgazm için önemli.

ceviz-bal

Ballı ceviz

Cevizli bal en kuvvetli doğal cinsel ilaçlardan bir tanesi. Bal östrojen ve testosteron seviyesini arttırıyor. İçindeki bor ise libidonun yükselmesini sağlıyor. Şeker ise vücudumuzda bize mutluluk hissi veren serotoninin üretimine yardımcı oluyor.

Ayrıca cevizdeki B6 hormon dengesini sağladığı gibi yüksek enerji vermeye de yardımcı oluyor.

880yumurta-yemek

Yumurta

Yumurtada bulunna b5 ve b6 vitamini, hormon düzeylerini dengeleyerek enerj, seviyelerine düzene sokar. Bu vitaminler, vücudunuzun stresle başa çıkmasını sağlayarak çılgın bir geceye hazırlanmanızı sağlar.

Anahtar Kelimeler:
BalAvakodoMuzOrgazm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim