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İŞTE O SALDIRGAN!!!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde katliam! 4 ölü, 3 yaralı

İŞTE O SALDIRGAN!!!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde katliam! 4 ölü, 3 yaralı

05 Nisan 2018 Perşembe 17:06
İŞTE O SALDIRGAN!!!
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.  

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan  Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan  Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi  Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3  kişiyi yaraladı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. 

Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi. 

SINAVLAR ERTELENDİ 

Üniversitede yarın yapılması planlanan sınavlar haftaya ertelendi. 

VALİ: ÜÇ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ 

Olay yerine gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açıklamasında başsavcılığın olayla ilgili 3 savcıyı görevlendirdiğini söyledi.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaşananlarla ilgili resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Saraç; "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

İŞTE O SALDIRGAN

Son Güncelleme: 05.04.2018 17:12
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