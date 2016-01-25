Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İşte O An

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Mustafa Koç'un cenaze töreninde selamlaşmadı

İşte O An

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Mustafa Koç'un cenaze töreninde selamlaşmadı

25 Ocak 2016 Pazartesi 08:45
İşte O An
banner238

 İşte O An

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç dün son yolculuğuna uğurlandı. Son günlerde birbirlerini sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törende selamlaşmadı ve o anlar kameralara yansıdı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 56 yaşında hayata veda eden Mustafa Koç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar ve milletvekilleri camide hazır bulundu.

Son günlerde birbirlerini sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun birbirleriyle el sıkışmaması ve selamlaşmaması gözlerden kaçmadı.

Başbakan Davutoğlu’nun da Kılıçdaroğlu ise selamlaşmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiş ve “Bu zatın asıl karın ağrısını ortaya dökerim ama inanın ben bu konuları konuşmaktan hicap duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu da bu sözlere, “Benim karnım ağrımıyor ama senin karnının ağrımasını da istemem. Salı gününe kadar açıkla, karın ağrısını gider, ben sana salı günü hepsinin cevabını vereceğim. Tek tek belgeleri ile cevap vereceğim. Konuşurken öyle karından atma yok” şeklinde karşılık vermişti.


.........................






Son Güncelleme: 25.01.2016 08:48
Anahtar Kelimeler:
İşte O AnErdoğan Ve Kılıçdaroğlu Mustafa Koçun Cenaze Töreninde Selamlaşmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim