 İşte O An

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç dün son yolculuğuna uğurlandı. Son günlerde birbirlerini sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törende selamlaşmadı ve o anlar kameralara yansıdı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 56 yaşında hayata veda eden Mustafa Koç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde cenaze namazı kılındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar ve milletvekilleri camide hazır bulundu.



Son günlerde birbirlerini sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun birbirleriyle el sıkışmaması ve selamlaşmaması gözlerden kaçmadı.

Başbakan Davutoğlu’nun da Kılıçdaroğlu ise selamlaşmaması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiş ve “Bu zatın asıl karın ağrısını ortaya dökerim ama inanın ben bu konuları konuşmaktan hicap duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu da bu sözlere, “Benim karnım ağrımıyor ama senin karnının ağrımasını da istemem. Salı gününe kadar açıkla, karın ağrısını gider, ben sana salı günü hepsinin cevabını vereceğim. Tek tek belgeleri ile cevap vereceğim. Konuşurken öyle karından atma yok” şeklinde karşılık vermişti.





.........................











