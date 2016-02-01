İşte KKTC Gerçeği



Sultan Yücel, iki çocuğu ile birlikte dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bu günlerde, soğuktan korunmak için bölgeden topladıkları tahtaları yakarak ısınmaya çalışıyor.

Bugüne kendilerine yardım yapılması için çalmadıkları kapı kapmadığını dile getiren anne Yücel, “Bize bir yardım elinin uzatılmasını istedik ama olmadı. Kaldığımız barakanın her yanından soğuk hava giriyor. Isınamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Çocuklarım perişan halde” diyerek yetkililerden yardım talep etti.

Kocasının iş bulamadığı için çalışamadığını ifade eden Sultan Yücel, “Kocam çalışamıyorsa, para kazanamıyorsa bizim suçumuz nedir?” diye sitemde bulundu.

Gazimağusa bölgesinde iki çocuğuyla birlikte derme çatma bir kulübede yaşam savaşı veren Sultan Yücel isimli vatandaş devletin kendi ve çocuklarına yardım eli uzatılmasını bekliyor. Sultan Yücel ve iki çocuğu, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü bu günlerde, soğuktan korunmak için bölgeden topladıkları tahtaları yakarak ısınmaya çalışıyor.

“Kocam işsiz”

Yeni Bakış'a yaşadığı dramı anlatan Sultan Yücel, “Bugüne kadar gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Bize bir yardım elinin uzatılmasını istedik ama olmadı. Kocam işsiz, çocukların özel eğitim okulunda okuyorlar. Kaldığımız barakanın her yanından soğuk hava giriyor. Isınamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Çocuklarım perişan halde. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyoruz. En azından çocuklarımın okuyabilmeleri için bize gereken yardımı yapsınlar” diye konuştu.

Tek derdi çocukları

Hijyenik koşullardan çok uzak, derme çatma bir kulübede yaşayan Sultan Yücel, “Tek istediğim çocuklarımın okuması” dedi. Defalarca yetkililerden yardım talep ettiklerini dile getiren Yücel, “Senin kocan var. Sana biz yardım edemeyiz” cevabı aldığını söyledi. Gazimağusa Belediyesi’nin ayda bir kez gıda yardımında bulunduğunu belirten Yücel, “Çocuklarımın doğru düzgün kıyafeti bile yok. İki çocuğum da soğuklardan hastalandılar. Onlara duş aldıracak bir banyomuz dahi yok” diyerek yaşadığı dramı anlattı.

“Kocamın durumu kötü”