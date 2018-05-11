İşte iptal edilen vatandaşlıklar

İşte vatandaşlığı iptal edilen isimleri Haber Kıbrıs Web TV'de Hüseyin Ekmekçi canlı yayında açıkladı. 175 iptalden 97'sinin ismine ulaşan Hüseyin Ekmekçi bu isimlerin halen daha resmi gazetede yayınlanmadığına işaret ederek alınan iptal kararının yürürlüğe girebilmesi için resmi gazetede yayınlanması gerektiğini anımsatarak ulaştığı vatandaşlığı iptal edilen şu 97 ismi okudu.
Birgül Aybalı
Lütfu Ayhan Köksal
Erdoğan Metin
Emine Erakman Dirlik
Cemal Kavlak
Adem Turpcu
Ozan Çağlar Aslan
Uygar Varabir
Ahmet Usta
Mehmet Aydın
Hakkı Emre Laçinler
Ömer Küçükartık
Hasan Çamlıca
Murat Zeki Hızlısoy
Cafer Levent Karataş
Yıldız Gümüş
Sümeyra Kurt
Saniye Karakaş
Ahmet Halil Adacan
Mehmet Dinçbaş
Özlem korkmaz
Murat Serdar Özcan
Sıla Cınız İnanç
Telat Çakalasma
Recep Uzelli
Furkan Tolga Traşoğlu
Ahmet Göçkün
Yüksel Minare
Lokman Yıldız
Burak Köz
Anar Hasanov
Volkan Çiçek
Olgaç Yüksel Akdora
Ahmet Kurt
Emrah Bozoğlan
Yasemin Can
Nihal Temiz
Mehmet Koca
Fatih Çakır
Gizem Kınacı
Yasemin Kuru
Aras Karabal
Uysal Altundağ
Bekir Çakıt
Olcay Tuna Yazıcıoğlu
Ramiz Erdoğan
Fuat Kabaali
Elçin Gürses
Faruk Singeç
Mustafa Demirkıran
Ramazan Saroğlu
Deniz Yıldırım
Eray Yavuz
Hülya Özkoyuncu
Kubilay Cansu
Beran Özel
Kemal Can Ünlüarıcı
Aynur Turgut
Uğur Alkan yeşil
Taner Cenk Yıldırım
Ünal Altınay
Ahmat Kalkoosh
Fatma Kurt
Merve Özpolat
Fatma Erdoğ
Emine Çebi
Cansu Kaban
Necmi Ağan
Eyyüp Temel
Suzan Özdemir
Ayşe Özdemir
Arzu Özdemir
Süreyya Özdemir
Gizem Kübra Ateş
İbrahim Halil Kılıç
Özlem Eraslan
Mohammad Alidib
Marwan Ahdash
Mustafa Al-Shateri
Ahmet Gürağaç
Sabahattin Beyaz
Alae Zaftahi
Ayjahan Gurtgeldiyeva
Giray Bulak
Şennur Gülbudak