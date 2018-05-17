Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101869
ALTIN
185.090
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0240
EURO
5.2589
Lefke'de Gannavuri tarlası
LEFKE’DE HİNTKENEVİRİ TARLASI
Erdi teminatı yerine getiremedi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KIB-HAS soruşturması sürüyor
KIB-HAS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı
TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI
banner256
Flaş Haber
Lefke'de Gannavuri tarlası
Kapat

İşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Google’da geçen hafta en çok aranan konular arasına giren “Kıbrıs Tatlısı” 17. Sırada yer aldı..

İşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Google’da geçen hafta en çok aranan konular arasına giren “Kıbrıs Tatlısı” 17. Sırada yer aldı..

17 Mayıs 2018 Perşembe 22:58
İşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Google Türkiye'den elde edilen verilere göre 16 Mart – 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan konunun ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olduğu ortaya çıktı.

Geçen haftanın en çok merak edilen bir diğer konusu “Avicii neden öldü” olurken evinde ölü olarak bulunan dünyaca ünlü DJ ile ilgili çıkan haberler ve hayatı en çok aranan başlıklar olarak dikkat çekti.

Her yıl 22 Nisan'da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan “Dünya Günü” geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında yer alırken ülke gündemine damga vuran “Erken seçim” konusunun da en çok aranan konular arasında yer aldığı belirlendi.

banner277
Geçen haftanın Google’da gündemi en çok meşgul eden bir başka konusu paylaştığı video ile bir anda olay olan “Esra Ersoy” olurken Veliaht Prens Selman’a karşı darbe düzenlendiği iddiaları ile gündeme gelen bir diğer başlık “Suudi Arabistan darbe” olarak öne çıktı. Geçen hafta Google’da en çok aranan ilk 10 konudan diğerlerinin ise sırasıyla “Ramazan Bayramı 2018”, “Üniversite sınavı ne zaman 2018, YKS”, “İyi Parti seçime girebilecek mi” ve “Güneş Motel” olduğu tespit edildi.

KIBRIS TATLISI GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR ARASINDA

Google’da geçen hafta en çok aranan diğer konular ise şöyle sıralandı…

11.Öztürk Yılmaz, Didem Engin, 12.Cemal Safi, 13.Adriana Lima, Metin Hara, 14.Ercan Vuralhan, 15.23 Nisan şiirleri, 16.Levent Gültekin, 17.Kıbrıs Tatlısı, 18.Ara Güler, 19.Burak Törer, 20.Sedef Orman, 21.Seray Sever, Eray Sünbül, 22.Bedelli askerlik, 23.Sabiha Gökçen, 24.Turgut Özal, Malatya Üniversitesi, 25.Ayşe Öğretmen, Ayşe Çelik, 26.Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Saadet Partisi, 27.İlhan Kesici, 28.CHP Cumhurbaşkanı Adayı, Muharrem İnce, 29.Seçim anketleri, 30.Natalie Portman

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Escape Beache mahkeme kararı
Escape Beache mahkeme kararı
Posta Dairesi “Europa-Köprüler” Konulu Anma Pul Serisini Yarın Satışa Sunuyor...
Posta Dairesi “Europa-Köprüler” Konulu Anma Pul Serisini Yarın Satışa Sunuyor...
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Kıb-Tek’ten duyuru ve çağrı...
Kıb-Tek’ten duyuru ve çağrı...
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti!
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti!
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Erhürman: “Çökmüş bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız”
Erhürman: “Çökmüş bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız”
LTB yol kapama duyurusu
LTB yol kapama duyurusu
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi
Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim