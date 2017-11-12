İŞTE DP LEFKOŞA ADAY ADAYLARI

Demokrat Parti Lefkoşa aday adayları belli oldu.
GAK TV’nin ele geçirdiği listede Mustafa Arabacıoğlu’nun isminin olmaması dikkat çekiyor.
Öte yandan DP’de diğer bölgeler için de hummalı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Son haftalarda sessizliği ile dikkat çeken partide aday adaylarını belirlemede son derece titiz bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. İşte DP’nin Lefkoşa aday adaylar…
Serdar R. Denktaş
Azmiye Yınal
Ali Tunçtaşlı
Eda Çelik Yıldırım
Hasan Tosunoğlu
Hüseyin Akcan
İpek Kabidan
Dr. Mert Taşkın
Mehmet Burçaklı
Nihal Sofu
Nevzat Nevzat
Okyay Sadıkoğlu
Orhan Kürşad
Servet Dinççetin
Şevket Şenbülbül
Süleyman Akosman
Tigin Kişmir
Tankut Rıfkı
Türker Yiğitcan