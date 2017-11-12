İŞTE DP LEFKOŞA ADAY ADAYLARI



GAK TV’nin ele geçirdiği listede Mustafa Arabacıoğlu’nun isminin olmaması dikkat çekiyor.Öte yandan DP’de diğer bölgeler için de hummalı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Son haftalarda sessizliği ile dikkat çeken partide aday adaylarını belirlemede son derece titiz bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. İşte DP’nin Lefkoşa aday adaylar…Serdar R. DenktaşAzmiye YınalAli TunçtaşlıEda Çelik YıldırımHasan TosunoğluHüseyin Akcanİpek KabidanDr. Mert TaşkınMehmet BurçaklıNihal SofuNevzat NevzatOkyay SadıkoğluOrhan KürşadServet DinççetinŞevket ŞenbülbülSüleyman AkosmanTigin KişmirTankut RıfkıTürker Yiğitcan