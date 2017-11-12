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12 Kasım 2017 Pazar 18:17

İŞTE DP LEFKOŞA ADAY ADAYLARI

İŞTE DP LEFKOŞA ADAY ADAYLARI
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İŞTE DP LEFKOŞA ADAY ADAYLARI
Demokrat Parti Lefkoşa aday adayları belli oldu.

GAK TV’nin ele geçirdiği listede Mustafa Arabacıoğlu’nun isminin olmaması dikkat çekiyor.

Öte yandan DP’de diğer bölgeler için de hummalı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Son haftalarda sessizliği ile dikkat çeken partide aday adaylarını belirlemede son derece titiz bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. İşte DP’nin Lefkoşa aday adaylar…

Serdar R. Denktaş

Azmiye Yınal

Ali Tunçtaşlı

Eda Çelik Yıldırım

Hasan Tosunoğlu

Hüseyin Akcan

İpek Kabidan

Dr. Mert Taşkın

Mehmet Burçaklı

Nihal Sofu

Nevzat Nevzat

Okyay Sadıkoğlu

Orhan Kürşad

Servet Dinççetin

Şevket Şenbülbül

Süleyman Akosman

Tigin Kişmir

Tankut Rıfkı

Türker Yiğitcan


 
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