İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, İstanbul’da bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Direktör yayımladığı taziye mesajında, terör eyleminde masum insanların acımasızca katledilmesi ile yine yıkıldıklarını ve kahrolduklarını dile getirdi.

Ülkenin, iç barışına, huzuruna ve özgürlüklerine zarar vermek isteyenlerin eylemlerine karşı duydukları acı ve öfkeyi dile getirmekte zorlandıklarını belirten Direktör, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti, bu saldırıları karşılayacak güce, terör eylemlerini yapanlardan hesap soracak beceriye sahiptir. Türkiye’yi vahşet yoluyla sarsmak isteyenlere yüce Türk Milleti geçit vermeyecek.

Alçakça, kalleşçe Türk Milletini arkasından hançerleyenler bilmelidir ki; Ne kadar çok can yakarsanız fazlası ile canınız yanacak. Parçalamayı hedeflediğiniz Türk Milleti, bu masum canlar toprağa girdikçe daha da birleşecek ve güçlenecektir. Başın sağ olsun Türkiye’m.”