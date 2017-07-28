Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 14:07

İstanbul’u Etkisi Altına Alan Olumsuz Hava Koşulları, Ercan Seferi Yapan İki Uçağı Da Etkiledi

İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, dün öğleden sonra Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi. Atlasjet Havacılık, uçağının acil iniş yapmasıyla ilgili detayları yazılı açıklamayla duyurdu.

İstanbul'u Etkisi Altına Alan Olumsuz Hava Koşulları, Ercan Seferi Yapan İki Uçağı Da Etkiledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ERCAN- İSTANBUL SEFERİ YAPAN BİR UÇAK ÇANAKKALE’YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İSTANBUL- ERCAN SEFERİ İÇİN HAVALANAN BİR UÇAK İSE ATATÜRK HAVALİMANI’NA GERİ DÖNDÜ

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, dün öğleden sonra Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi.

Ercan –İstanbul seferi yapan THY uçağı Çanakkale’ye zorunlu iniş yapmak durumunda kalırken, Atlasjet’in İstanbul- Ercan seferi için havalanan bir uçağı da Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı.

DOLU UÇAĞIN BURUN VE ÖN CAMLARINA ZARAR VERDİ

İstanbul-Ercan seferi için saat 18.10’da havalanan Airbus A320 tipi Atlasjet uçağıyla ilgili, Atlasjet Havacılık’tan yapılan yazılı açıklamada, uçağın yükseldiği sırada İstanbul’da başlayan yoğun dolu yağışından etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, “Dolu fırtınası sırasında uçağımızın burun kısmı ve ön camlarının zarar görmesi nedeniyle kaptan pilotumuz Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı almıştır” denildi.

121 yolcu ve 6 mürettebatın farklı bir uçakla Ercan Havalimanı’na gönderildi kaydedilen açıklamada, uçağın da bakıma alındığı belirtildi.

Açıklamada, kaptan pilot Oleksandr Akapov’un İstanbul’da çok nadir görülen bir hava muhalefeti yaşandığına dair değerlendirmesine de yer verildi ve iyi bir koordinasyonla uçağın piste güvenli şekilde indirildiği kaydedildi.

(DOĞ/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta Artık Yeni Bir Sayfa Açılmalıdır” Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta...
“kktc Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri” Başladı “kktc Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri”...
İskele’de 11 Yaşındaki Ahmet Orhunöz Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti İskele’de 11 Yaşındaki Ahmet Orhunöz Ani Rahatsızlık...
Ukü Öğretim Üyesi Silman’dan “eğitim Konulu Filmler” Kitabı Ukü Öğretim Üyesi Silman’dan “eğitim Konulu...
Belediyeler Birliği, Tdp’yi Ziyaret Etti Belediyeler Birliği, Tdp’yi Ziyaret Etti
“classıc Nıghts” Konseri Salamis Antik Tiyatro’da 3-4 Ağustos’ta “classıc Nıghts” Konseri Salamis Antik Tiyatro’da...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta...
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta artık söylenmesi ve kabul edilmesi gereken, 50...

Haberi Oku