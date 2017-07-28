İstanbul’u Etkisi Altına Alan Olumsuz Hava Koşulları, Ercan Seferi Yapan İki Uçağı Da Etkiledi

İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, dün öğleden sonra Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi. Atlasjet Havacılık, uçağının acil iniş yapmasıyla ilgili detayları yazılı açıklamayla duyurdu.

ERCAN- İSTANBUL SEFERİ YAPAN BİR UÇAK ÇANAKKALE’YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İSTANBUL- ERCAN SEFERİ İÇİN HAVALANAN BİR UÇAK İSE ATATÜRK HAVALİMANI’NA GERİ DÖNDÜ

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, dün öğleden sonra Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi.

Ercan –İstanbul seferi yapan THY uçağı Çanakkale’ye zorunlu iniş yapmak durumunda kalırken, Atlasjet’in İstanbul- Ercan seferi için havalanan bir uçağı da Atatürk Havalimanı’na acil iniş yaptı.

DOLU UÇAĞIN BURUN VE ÖN CAMLARINA ZARAR VERDİ

İstanbul-Ercan seferi için saat 18.10’da havalanan Airbus A320 tipi Atlasjet uçağıyla ilgili, Atlasjet Havacılık’tan yapılan yazılı açıklamada, uçağın yükseldiği sırada İstanbul’da başlayan yoğun dolu yağışından etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, “Dolu fırtınası sırasında uçağımızın burun kısmı ve ön camlarının zarar görmesi nedeniyle kaptan pilotumuz Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı almıştır” denildi.

121 yolcu ve 6 mürettebatın farklı bir uçakla Ercan Havalimanı’na gönderildi kaydedilen açıklamada, uçağın da bakıma alındığı belirtildi.

Açıklamada, kaptan pilot Oleksandr Akapov’un İstanbul’da çok nadir görülen bir hava muhalefeti yaşandığına dair değerlendirmesine de yer verildi ve iyi bir koordinasyonla uçağın piste güvenli şekilde indirildiği kaydedildi.

(DOĞ/GÜL)

