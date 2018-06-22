İstanbul’daki Klasik Otomobil Festivali’ne Kktc’den De Katılım Olacak





Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Türkiye Antika Otomobil Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek 1. Klasik Otomobil Festivali’ne katılıyor.Türkiye Antika Otomobil Federasyonu’nun davetlisi olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü festivalde kendi standında KKTC’den götürülecek üç klasik otomobille temsil edilecek. Katılım, KKTC Cumhurbaşkanlığının teşvik ve himayelerinde gerçekleşecek.KKTC’den gidecek heyet Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Argun Paralik, Başkan Yardımcısı Akın Demirağ, Eski başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Konat, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sokullu ve Eski başkan Simavi Aşık’tan oluşacak. Klasik otomobil müzayedesi, klasik araba parçası satışı, konserler ve drive-in sinema gibi etkinliklerinin de yapılacağı festival İstanbul’da 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.(FG)