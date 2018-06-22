İstanbul’daki Klasik Otomobil Festivali’ne Kktc’den De Katılım Olacak

Lefkoşa, 22 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Türkiye Antika Otomobil Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek 1. Klasik Otomobil Festivali’ne katılıyor.
Türkiye Antika Otomobil Federasyonu’nun davetlisi olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü festivalde kendi standında KKTC’den götürülecek üç klasik otomobille temsil edilecek. Katılım, KKTC Cumhurbaşkanlığının teşvik ve himayelerinde gerçekleşecek.
(FG)
Türkiye Antika Otomobil Federasyonu’nun davetlisi olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü festivalde kendi standında KKTC’den götürülecek üç klasik otomobille temsil edilecek. Katılım, KKTC Cumhurbaşkanlığının teşvik ve himayelerinde gerçekleşecek.
(FG)