İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer KKTC’ye yapıldı

BAKAN ATAKAN: “TARİHİ BİR AN...GURUR DUYUYORUZ”

Yeni İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer bugün KKTC’ye yapıldı.

Türkiye saati ile 17:30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK978 sefer sayılı uçak, KKTC saati ile 18:00’de Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nda uçağın gelişini takip ettikten sonra basına kısa bir açıklamada bulundu. Atakan, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı seferin KKTC’ye yapılmasının “tarihi bir an ve gurur verici bir olay” olduğunu söyledi.

YOLCULARA GÜL VE KART HEDİYE EDİLDİ

136 yolcusu ile Ercan Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolculara T&T Havalimanı İşletmeciliği gül ve ilk uçuş anısına bastırılan özel kartlardan hediye etti.

Uçak yarın sabah saat 05.30’da tekrar İstanbul Havalimanı’na hareket edecek. Uçuş öncesi THY tarafından Türkiye’den getirilen özel şeflerle yolculara kokteyl verilecek ve çıkış mekânında süsleme yapılacak.

İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılmıştı.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı seferin KKTC’ye yapılmasının tarihi bir an ve gurur verici bir olay olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı’nın “muazzam” bir eser olduğunu dile getiren Atakan, KKTC’ye ulaşımda çeşitlilik sağlanmış olacağını kaydetti.

Atakan, ilk yurt dışı uçuşun KKTC’ye yapılmasının Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

ÖZÇELİK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de, THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği bu ilk uçuşun, başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti ile THY üst yönetiminin KKTC’ye ve halkına verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Özçelik, İstanbul Havalimanı’nın hayat bulmasında büyük katkıları olan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, “İstanbul Havalimanımız tasarımı, inşaat teknikleri ve yapım süreciyle dünya mühendislik ve havacılık tarihinde ilk ve mükemmel bir eser olarak yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.