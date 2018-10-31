banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
217.994
DOLAR
5.6021
STERLİN
7.1303
EURO
6.3380
Akaryakıta indirim geldi
AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Polis vatandaşları uyardı!!!
Polis vatandaşları uyardı!!!
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta indirim geldi
Kapat

İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer KKTC’ye yapıldı

İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer KKTC’ye yapıldı

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:45
İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer KKTC’ye yapıldı

BAKAN ATAKAN: “TARİHİ BİR AN...GURUR DUYUYORUZ”

Yeni İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer bugün KKTC’ye yapıldı.

Türkiye saati ile 17:30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK978 sefer sayılı uçak, KKTC saati ile 18:00’de Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nda uçağın gelişini takip ettikten sonra basına kısa bir açıklamada bulundu. Atakan, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı seferin KKTC’ye yapılmasının “tarihi bir an ve gurur verici bir olay” olduğunu söyledi.

YOLCULARA GÜL VE KART HEDİYE EDİLDİ

136 yolcusu ile Ercan Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki yolculara T&T Havalimanı İşletmeciliği gül ve ilk uçuş anısına bastırılan özel kartlardan hediye etti.

Uçak yarın sabah saat 05.30’da tekrar İstanbul Havalimanı’na hareket edecek. Uçuş öncesi THY tarafından Türkiye’den getirilen özel şeflerle yolculara kokteyl verilecek ve çıkış mekânında süsleme yapılacak. 

İstanbul Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılmıştı.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli yurt dışı seferin KKTC’ye yapılmasının tarihi bir an ve gurur verici bir olay olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı’nın “muazzam” bir eser olduğunu dile getiren Atakan, KKTC’ye ulaşımda çeşitlilik sağlanmış olacağını kaydetti.

Atakan, ilk yurt dışı uçuşun KKTC’ye yapılmasının Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

ÖZÇELİK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de,  THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği bu ilk uçuşun, başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti ile THY üst yönetiminin KKTC’ye ve halkına verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Özçelik, İstanbul Havalimanı’nın hayat bulmasında büyük katkıları olan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, “İstanbul Havalimanımız tasarımı, inşaat teknikleri ve yapım süreciyle dünya mühendislik ve havacılık tarihinde ilk ve mükemmel bir eser olarak yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 31.10.2018 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Danışmanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı
Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Danışmanı ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı
Polis, Gülbahar Ulutan'ın otopsi sonucunu açıkladı
Polis, Gülbahar Ulutan'ın otopsi sonucunu açıkladı
Akıncı- Lute görüşmesi sona erdi
Akıncı- Lute görüşmesi sona erdi
Akaryakıta indirim geldi
Akaryakıta indirim geldi
Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre Ve Sermin Dikmen Töre, Salzburg’da
Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre Ve Sermin Dikmen Töre, Salzburg’da "oper İm Berg Festivali"ne Davet Edildi
Türkiye’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Güven Mektubunu Yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sunacak
Türkiye’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Güven Mektubunu Yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Sunacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Işık, Ekonomi Ve Enerji Bakanı’nı istifaya davet etti
Işık, Ekonomi Ve Enerji Bakanı’nı istifaya davet etti
Özersay: “Artık izleyen ve protesto eden konumunda olmayacağız”
Özersay: “Artık izleyen ve protesto eden konumunda olmayacağız”
Ulutan’ın cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı aranıyor
Ulutan’ın cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı aranıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim