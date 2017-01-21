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21 Ocak 2017 Cumartesi 12:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Silah Sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Silah Sesleri
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Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Dur ihtarına uymayan bir kamyonun güvenlik bariyerlerini aşması üzerine Özel Harekat ve polis ekipleri aracı durdururken, havaya ateş açtı. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuldu. Edinilen son bilgiye göre kamyon polislerin 'dur' ihtarına uymayarak güvenlik bölgesini ihlal etmesi nedeniyle polis ekipleri tarafından havaya ateş açtı.

Bir kamyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışması üzerine polis ekipleri hareketlendi. Özel Harekat ve polis ekipleri aracı durdurdu. Olay İl Emniyet Müdürlüğü'nün giriş yaptığı kapıda gerçekleşti. İstanbul Emniyeti önünde bulunan kamyonun içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. 

Kamyonun freni boşaldığı için bariyeri aştı

Şüpheli kamyonun olduğu noktaya bomba imha uzmanları getirildi, basın mensupları güvenlik gerekçesiyle kamyonun olduğu noktadan uzaklaştırıldı. Bomba imha ekipleri tarafından şüpheli araçta bomba araması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.

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