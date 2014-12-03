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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Gazimağusa Belediyesi Ekipleri Tramvay Projesi Ve Ulaşım..

Gazimağusa Belediyesi, kentin ulaşım master planının hazırlanması ve “Tramvay Projesi”nin fizibilite çalışmalarının yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekiple bir toplantı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Gazimağusa Belediyesi Ekipleri Tramvay Projesi Ve Ulaşım..

Gazimağusa Belediyesi, kentin ulaşım master planının hazırlanması ve “Tramvay Projesi”nin fizibilite çalışmalarının yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekiple bir toplantı yaptı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Gazimağusa Belediyesi Ekipleri Tramvay Projesi Ve Ulaşım..
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Gazimağusa Belediyesi, kentin ulaşım master planının hazırlanması ve “Tramvay Projesi”nin fizibilite çalışmalarının yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ekiple bir toplantı yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kenti dolaşarak teknik incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi A.Ş ekibi, Gazimağusa Belediyesi Proje Şubesi ile ön görüşme yaparak kentle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin Proje Müdürü Mustafa Metin, Proje Şefi Köksal Kotil ve Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun’un  yaptıkları ön incelemeden sonra verdikleri bilgilere göre, Gazimağusa Belediyesi’nin halen çalışma yürüttüğü kentin imar planına ulaşım master planı dahil edilecek ve master plan çerçevesinde Tramvay Projesi de ele alınacak ve bunun sonucunda bir rapor hazırlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin uzman ekibi, Tramvay Projesi’nin yapılması planlanan Salamis yolu üzerinde farklı modellerle ele alınabileceğini, bu güzergâhta yaya yolu ve tramvay olması durumunda araç trafiği için alternatif güzergâhlar belirlenmesinin gerekebileceğini bildirdiler.

 Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tramvay hattı kurulması için düzenlemenin nasıl olacağının yapılacak teknik çalışmalar sonrasında belli olacağını, Salamis yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak alternatif güzergâhlar üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Arter, Gazimağusa’yı planlamak ve adımlar atmanın büyük bir planın parçası olarak hareket etmeyi gerektirdiğini söyledi.

Arter, kısmi projelerin Gazimağusa’nın sorunlarını çözmeye yetmediğini, Tramvay Projesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılacağını da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiKentin Ulaşım Master Planının Hazırlanması Ve “Tramvay Projesi”nin Fizibilite çalışmalarının Yapılması Için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Gelen Ekiple Bir Toplantı Yaptı.
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