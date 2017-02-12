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12 Şubat 2017 Pazar 12:50

İstanbul Beykoz Belediyesi "Radyo Akademi Ödülleri" Sahiplerini Buldu

İstanbul Beykoz Belediyesi 'Radyo Akademi Ödülleri' Sahiplerini Buldu
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RADYO VATAN, “YILIN BÖLGESEL YEREL TÜRKÇE MÜZİK RADYOLARI” DALINDA ÖDÜL ALDI

İstanbul Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Radyo Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Radyo Vatan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi radyosu” ödülü aldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kral TV’den canlı olarak yayınlanan törende  2016 yılının en başarılı radyoları, radyo programcıları, müzik direktörleri ve yöneticileri gibi alanlarda olmak üzere toplam 49 ödül dağıtıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan oylama ile çeşitli kategorilerde en iyilere ödüllerin dağıtıldığı gecede “Yılın Bölgesel Yerel Türkçe Müzik Radyoları” dalında “Radyo Vatan”, “KKTC’nin en iyi radyosu” seçilerek ödül aldı.

DERVİŞ ZAİM’E  “TÜRK  KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYANLAR” ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kıbrıslı Türk yönetmen ve senarist Derviş Zaim   de  Türk kültürüne katkı özel ödülü ile onurlandırıldı. Yönetmen Derviş Zaim; Türkiye'nin, Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılmasına yurt içi ve yurt dışında katkı veren 7 isim arasında ödüle layık görüldü.

ZEYTİNCİOĞLU: “ONUR  DUYDUK, DİNLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Radyo Vatan müdürü Nediye İpek Zeytincioğlu, Radyo Vatan ailesi olarak dinleyicilerinin oylarıyla bu ödüle layık görüldükleri için büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

Zeytincioğlu, Kıbrıs Türk halkını kaliteli müzik ve birbirinden güzel programlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

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