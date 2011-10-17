İşsizlik rakamları açıklandı

Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,5, kırsal yerlerde yüzde 4,7 oldu.

Türkiye'de 2011 yılı Temmuz döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak, yüzde 9,1'e geriledi.





Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos)'' sonuçlarına göre, 2010 yılı Temmuz döneminde 2 milyon 782 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İstihdam da 23 milyon 478 binden, 24 milyon 953 bin kişiye çıktı.

Berker Mehmet Korkmaz