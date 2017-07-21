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21 Temmuz 2017 Cuma 16:40

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde&nbsp;protesto edildi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler
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MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLERİNE DEVAM EDEN İSRAİL, KKTC'DE PROTESTO EDİLDİ     

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde protesto edildi.
     
Lefkoşa'da Selimiye Camisi'nde toplanan Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) üyeleri, cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.     

Protesto sırasında yapılan konuşmada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın işgalinin kabul edilmeyeceği belirtildi.     

Müslüman ülkelere birlik çağrısı yapılırken İsrail’in yaptığı ihlallere sessiz kalınmasına tepki gösterildi.     

Konuşmada, İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasının mümkün olmadığı kaydedildi.     

İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Mescid-i Aksa ve İslam dünyası için dua etti.     
              
(AA/AK/HÖ)

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