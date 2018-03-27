Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117423
ALTIN
173.305
DOLAR
3.9757
STERLİN
5.6512
EURO
4.9559
BİN PİŞMAN OLDU!
BİN PİŞMAN OLDU!
KKTC'DE KURAKLIK HAD SAFAYA ULAŞTI!
KKTC'DE KURAKLIK HAD SAFAYA ULAŞTI!
Aracın içinde baygın halde bulundular
2 KİŞİ BAYGIN HALDE BULUNDU
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
banner256

İSPANYA'DA SİBER SUÇ ÇETESİ YAKALANDI

İSPANYA'DA SİBER SUÇ ÇETESİ YAKALANDI

27 Mart 2018 Salı 10:12
İSPANYA'DA SİBER SUÇ ÇETESİ YAKALANDI
banner238

İspanya'da üyeleri Rus ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan siber suç çetesinin yakalandığı bildirildi. 

İspanyol polisi ve Europol yetkilileri, çetenin lideri olduğu ileri sürülen "Denis K." lakaplı Ukrayna vatandaşı ile Rus ve Ukraynalılardan oluşan diğer 3 kişinin, başkent Madrid'in 350 kilometre güneydoğusunda sahil kenti Alicante'de gözaltına alındığını açıkladı. 

Gözaltıların ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, çetenin, 5 yıl süresince dünya çapında mali kurumlardan 1 milyar Euro çaldığı iddia ediliyor. 

Çetenin, 100'den fazla kurumu hedef almak için kötü amaçlı yazılım kullandığı, bazen bir seferde 10 milyon Euro çalmayı başardığı, neredeyse tüm Rus banklarını hedeflediği ve yaklaşık 50'sinin çetenin siber saldırılarında para kaybettiği belirtildi. 

Yetkililer çete üyelerinin yasa dışı kazançlarını dijital para birimi bitcoine çevirdiğini ve İspanya'da mülk edinmek için kripto para kullandığını da açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaIspanyaSuç çetesiYAKALANDIEuropol Yetkilileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİN PİŞMAN OLDU!
BİN PİŞMAN OLDU!
KKTC'DE KURAKLIK HAD SAFAYA ULAŞTI!
KKTC'DE KURAKLIK HAD SAFAYA ULAŞTI!
VARNA ZİRVESİNE KIBRIS DAMGASI
VARNA ZİRVESİNE KIBRIS DAMGASI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim