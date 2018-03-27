İSPANYA'DA SİBER SUÇ ÇETESİ YAKALANDI

27 Mart 2018 Salı 10:12
İspanya'da üyeleri Rus ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan siber suç çetesinin yakalandığı bildirildi.
Anahtar Kelimeler:UkraynaIspanyaSuç çetesiYAKALANDIEuropol Yetkilileri
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