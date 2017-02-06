İsmail Bozkurt’un “kaza” Romanı Gazimağusa’da Tanıtılıyor

Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden İsmail Bozkurt’un beşinci romanı “Kaza”, yarın akşam Gazimağusa’da tanıtılıyor.

Buğday Camii’nde saat 19.00’da başlayacak tanıtım etkinliğine, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Prof. Dr. Kenan Mortan ve Av. Çetin Vaziroğlu konuşmacı olarak katılacak.

Anahtar Ajans yayını olarak kitapseverlerle buluşan İsmail Bozkurt’un Kaza romanı, tarihi gerçekliklerle karşılıklı önyargıların gölgesinde, biri Kıbrıslı Türk diğeri Kıbrıslı Rum iki genç insan arasında yaşanan trafik kazası sonrası şiddetli bir kavga ile başlayan tutkulu sevda sürecinde, okuyucuyu yakın tarihle yüzleştiren, zaman zaman polisiye heyecan, zaman zaman ise politik gündemin sıcaklığını taşıyor.

(GÖZ/GÜL)

