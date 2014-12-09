İsmail Bozkurt'a “Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı“ Ödülü

Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt, Avrasya Yazarlar Birliği (AYB) ve TÜRKSOY tarafından ortaklaşa düzenlenen "3. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması"nda "Türk Dünyasında Yılın Edebiyat Adamı" ödülüne layık görüldü.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Türk dünyasının ilk ve tek ortak edebi yarışması olarak nitelendirilen yarışmanın Azerbaycan ve uluslararası etabını kazanan edebiyatçılara Bakü'de ödülleri dağıtıldı.

Bozkurt’a ödül, edebiyat alanında çalışmaları ve Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu aracılığıyla Türk dünyasına katkılarından dolayı, oy birliğiyle alınan kararla verildi. Ödülü bugüne kadar Türk devletlerinden üç edebiyatçı aldı.

Reşid Behbudov Mahnı Tiyatrosu'nda düzenlenen törene Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Vagif Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Alper Coşkun, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar, edebiyat ve sanat dünyasından ünlü isimler ile davetliler katıldı.

BOZKURT

İsmail Bozkurt, ödülünü Avrasya Yarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu’ndan aldıktan sonra yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türk dünyasında bir nokta olduğunu ve ödülün bu nokta kadar küçük olan ülkeye verilmesinden dolayı KKTC adına herkese teşekkür etti.

Bozkurt, “Bu ödülü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk dünyasına mal olmuş pek çok söz ustasının yetiştiği bir yerde almaktan dolayı da çok büyük mutluluk duydum” dedi.

ÖMEROĞLU

Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu da TAK’a yaptığı açıklamada, İsmail Bozkurt’un, Kıbrıs Türk edebiyatının yaşayan en mühim yazarlarından biri olduğunu söyledi.

Bozkurt, “Eserlerinin birkaç çarpıcı özelliği var, Kıbrıs Türkünün yakın tarihini yaşayarak görmesinden dolayı, Kıbrıs Türkünün ruhunu ve tarihini eserlerinde canlı bir şekilde resmediyor” dedi.

Bozkurt’un Kıbrıs gibi küçük bir adadan tüm Türk dünyasına ismini duyurmayı başaran bir yazar olduğunu ifade eden Ömeroğlu, Edebiyat Dergileri Kongresinde Ödülün İsmail Bozkurt’a verilmesine çok samimi bir oy birliği ile karar verildiğini vurguladı.

Ödüle laik görülmeden önce de İsmail Bozkurt’un Türk dünyasında tanınan bir yazar olduğunu belirten Ömeroğlu, Kıbrıs’ı Türk dünyasına tanıtmak için Bozkurt’un edebiyat diliyle büyük çaba harcadığını kaydetti.

Ömeroğlu, Bozkurt’un eserlerinin Özbekçe, Kazakça ve Azeri dillerine çevrilmesine devam edileceğine de inandığını belirtti.

Bozkurt’un çalışmaları Türk devletlerinde yayımlanan edebiyat dergilerinde de tanıtılacak.

KAŞKARLI MAHMUT HİKAYE YARIŞMASI

Raşid Behbudov Mahni Tiyatrosunda yer alan ödül töreninde, ilk büyük Türkçe sözlüğü ve Türk ansiklopedisini hazırlayan Kaşkarlı Mahmut adına üçüncüsü düzenlenen hikaye yarışması ödülleri de sahiplerine verildi.

Kazakistanlı Nurgali Orazov birinci, Tataristanlı Aigul Mullagalieva ikinci ve Azerbaycanlı Azer Alpay’ın üçüncü olduğu yarışmada, KKTC de dahil 13 Türk devletinden yazarlar başvurmuştu.

İsmail Bozkurt’un da ilk üçün belirlenmesinde jüri üyesi olduğu yarışma, her ülkeden bir yazar finallere kalacak şekilde tasarlanmıştı. Yarışma da tüm Türk devletlerini kapsayan tek öykü yarışmasıdır.

Tören, Azerbaycan Kadim Musiki Aletleri Topluluğu ile Klasik Türk Müziği gösterisi ve Türk kültür ve edebiyatına hizmette bulunan bazı kişilere plaket takdimiyle sona erdi.



