İSMAİL ARTER’DEN YAŞLILARA YENİ YIL KUTLAMASI

Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter yeni yıl sebebi ile birtakım ziyaretlerde bulundu.

ARTER: “DEĞERLERİMİZİ UNUTMAMALIYIZ, SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter yeni yıl sebebi ile ziyaretinde

yaptığı konuşmada toplumun ihtiyacı olduğu kurumlar olduğunu,

Gazimağusa’ya ne kadar uzak olurlarsa olsunlar her türlü desteğe açık

olduklarını vurguladı.



Arter, gençlere de bir mesaj gönderdi “Bugünün

gençleri, yarının yaşlıları olacağını bu bilinçle hareket edilmesi

gerekmektedir.” vurgusunu yaptı.



Arter, ziyaretinin sonunda yaşlıların ve çalışanların yeni yılını kutladı.













Sınırüstü Halk Vakfı yaşlılar sitesi sorumlusu Melek Fahri Doğan’nın yaptığı konuşmada Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’in kendilerini

ziyaret etmiş olmasından dolayı memnuniyetini belirterek teşekkür etti.