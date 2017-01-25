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25 Ocak 2017 Çarşamba 13:12

İSMAİL ARTER, OKULLARI ZİYARET ETTİ

İSMAİL ARTER, OKULLARI ZİYARET ETTİ
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 İSMAİL ARTER, OKULLARI ZİYARET ETTİ

ARTER : “Gelecek nesillerin sosyal açıdan gelişmiş, çevresinin düzenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.”

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER, OKULLARI ZİYARET ETTİ.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Şht. Osman Ahmet İlkokulunu ve Alasya İlkokulunu ziyaret etti. Okulların sorunlarını yerinde gördü, tespitlerde bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Arter, çocuklarla birebir ilgilendi, sohbet etti. Ziyarette Okul müdürleri ve okul aile birliği hazır bulundu.

Şht. Osman Ahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı yaptığı konuşmasın da, Belediye Başkanı olarak ilk İsmail Arter’in okullarını ziyaret ettiğini, bunun gurur verici olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı İsmail Arter’in okulun her sıkıntısında elinden gelen imkanlar doğrultusunda yardımcı olduğunu söyledi. Sıkıntıları yerinde görmek için yaptığı ziyaret için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Şht. Osman Ahmet İlkokulu Müdürü Caner Kızılörs ise, Maraş bölgesinin merkezi noktasında olan ilkokulunun sıkıntılarının fazla olduğunu Belediye Başkanı İsmail Arter’in okulumuz ile sıcak bir ilgi ile ilgilenmesi, her konudaki sıkıntılarımıza hızlı çözümler bulmasından dolayı teşekkür etti.

Alasya İlkokulu Müdürü Kenan Tuncay ise, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ‘in okulumuza gösterdiği ilgiden dolayı ziyaret ettikleri için teşekkür etti. Ortak amaçlarının karşılıklı iş birliği ile mutlu sağlıklı eğitim ortamları ile hizmet vermek olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in yaptığı konuşmada, Şehirlerimizdeki tüm okulların kıymetli olduğunu, Gelecek nesillerin sosyal açıdan gelişmiş, çevresinin düzenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Okul müdürleri ve okul aile birlikleri ile sürekli iletişim içinde olduklarını bununda sorunların en hızlı şekilde çözülmesi noktasında önemli olduğunu söyledi. Okul yönetimleri ve okul aile birliklerinin çalışmalarında başarılar temennisinde bulunarak teşekkür etti.

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