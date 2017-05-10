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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:32

İSMAİL ARTER; “GELECEK NESİLLERE VEFA DUYGUSUNU AŞILAMAK İÇİN ETKİNLİĞİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI”

İSMAİL ARTER; 'GELECEK NESİLLERE VEFA DUYGUSUNU AŞILAMAK İÇİN ETKİNLİĞİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI”
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Gazimağusa Belediyesi’nin “Mağusa tarihinde atletizmde iz bırakanlarımız” etkinliği dün akşam Buğday Camii’nde yapıldı.

SAMTAY Vakfı’nın yayınladığı “Kıbrıslı Türklerde Atletizm Etkinlikleri ve Unutulmayan Rekorlar’’ kitabından hareketle düzenlenen etkinlikte, 1950 – 1980 yılları arasında Mağusa’da atletizmimize emek verenlere Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından teşekkür plaketi verildi. Türkiye’de büyük bir başarıya imza atan Canbulat Özgürlük ortaokulu yıldız kız takımının Türkiye yıldız atletizm yarışmalarında birincilik elde etmesinde desteklerinden dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’ e teşekkür plaketi verildi.



Duygulu anların yaşandığı gecede konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; Suna Atun ve Bülent Fevzioğlu’nun yazdığı kitapta bir çok başarıya imza atan, tarihe damga vuran atletlerin olduğunu, gelecek nesillere vefa duygusunu aşılamak için bu etkinliği yaptıklarına vurgu yaptı. Arter, bizlerin başlattığı vefa örneği etkinliklerin devamının geleceğini, herkesin önünde Bülent Fevzioğlu’na teşekkür ederek rahmetli Suna Atun’u sevgi ve saygı ile andığını söyledi. Belediyecilik anlayışının sadece çevre temizliği veya yol yapımı, asfalt dökümünden ibaret olmadığını belediye tarafından yapılan bu tarz etkinliklerin toplumsal sorumluluk adına öneminin altını çizdi. Bu etkinlikte emeği geçen Doç. Dr.Sibel Dinçyürek, Gazimağusa Gelişim Akademisi sorumlusu Refik Hazır’a ve personele teşekkür etti.

Doc.Dr. Sibel Dinçyürek yaptığı konuşmada; Gazimağusa tarihinde iz bırakan herkesin sadece eserlerde değil yüreklerde de iz bıraktığını, Suna Atun’un eserleriyle yaşayacağını, “Kıbrıslı Türklerde Atletizm Etkinlikleri ve Unutulmayan Rekorlar’’ kitabını yazması ile vefa örneği gösterdiğini söyledi.



Spor ile ilgili yeteneğinin Allah vergisi olduğunu başarısındaki en büyük katkının babası tarafından yapıldığına vurgu yapan Dinçyürek, başarılarının en büyük katkısı Namık Kemal Lisesi’nin önemli isimlerini örnek almaları olduğunu.

Mehmet Celal’ın yaptığı konuşmada; “yıllardan sonra hatırlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği düşünüp bizleri burada misafir ettiği için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ediyorum.” Diyerek Suna Atun ve Bülent Fevzioğlu’nun birlikte çıkardıkları “Kıbrıslı Türklerde Atletizm Etkinlikleri ve Unutulmayan Rekorlar’’ kitapta ciddi emeklerinin olduğunun altını çizdi.

Bülent Fevzioğlu yaptığı konuşmasında, 35 yıldır ekmeğini ve suyunu harfleri ,kelime, kelimeleri cümle, cümleleri paragraf, paragrafları kitap yaparak kazandığını ifade ederek, “bir kitap yazarken ciddi araştırmalar yaparsınız ama üzerine koyduğunuz göz nuru, alın teri, emek ve inanç heyecan vericidir ama önemli olanın karşılık görmektir” dedi. Bu toplumun tarihinden bir parça olan bu kitabın bu etkinlikle hatırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Fevzioğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Asu Atun’nun yaptığı konuşmada; Annesi Suna Atun ile birlikte hazırladıkları kitabı tamamlamasından dolayı Bülent Fevzioğlu’na teşekkür ederek, bu etkinlik ile annesinin ciddi araştırma yaparak yazdığı kitabının karşılık görmesinin gurur verdiğini söyledi. Atun, bu etkenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.  
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İSMAİL ARTER; “GELECEK NESİLLERE ETKİNLİĞİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI”
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