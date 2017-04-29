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29 Nisan 2017 Cumartesi 09:36

İsmail Arter, “Gelecek Nesiller İçin Yapılan En Önemli Yatırım Ağaçtır.” Dedi

İsmail Arter, 'Gelecek Nesiller İçin Yapılan En Önemli Yatırım Ağaçtır.” Dedi
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Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ Eğitim Fakültesi ile Birlikte Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Alasya İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’nda ağaç dikme etkinliği yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Daü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, öğretim görevlileri ve öğrencileri Alasya ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’ in yaptığı konuşmada; Gazimağusa şehrinde ağaç dikimi yapılacak bölgelerin tespit ederek, imkanlar dahilinde dikimleri gerçekleştiriyoruz. DAÜ Eğitim Fakültesi Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinliğe katıldığını söyledi. Gazimağusa Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarının ağaç dikimi etkinliklerine destek olduklarına vurgu yaptı. Gazimağusa Belediyesi ağaçların ekildikten sonra sulanması ve bakımının yapıldığını söyledi. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın yaptığı konuşmada; Gazimağusa şehri için her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazır olduklarını, öğretmen yetiştiren fakülte olarak öğretmen adaylarınında bu bilinçte yetiştiğini söyledi. Gazimağusa Belediyesi ile birlikte birçok etkinliklere imza attıklarını bundan dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Alasya İlkokulu Müdürü Kenan Tuncay’ın yaptığı konuşmada; Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve DAÜ Eğitim Fakültesine yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür etti.  
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İSMAİL ARTER“Gelecek Nesiller İçin Yapılan En Önemli Yatırım Ağaçtır.” Dedi
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